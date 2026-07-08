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    8 июля 2026, 23:32 • Новости дня

    США возобновили удары по Ирану

    США возобновили удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным иранского агентства Mehr, иранские системы противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским целям в небе над портовым городом Бендер-Аббас на юге страны.

    Иранское агентство Fars передало сообщения о нескольких взрывах в городе Сирик на юге Ирана.

    Одновременно журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника, заявил, что США расширили масштаб ударов, атаковав иранские радары и средства ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей в Иране высокоточными ударами для снижения его возможностей атаковать международное судоходство.

    Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    9 июля 2026, 15:32 • Новости дня
    Иранская армия заявила о нанесении удара по кораблям США у Бахрейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские вооруженные силы атаковали несколькими крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья Бахрейна, сообщило государственное телевидение Ирана.

    «Иранские силы обстреляли крылатыми ракетами американские корабли, дислоцированные у берегов Бахрейна», – заявил представитель иранской армии в эфире телеканала, передает ТАСС.

    Уточняется, что среди атакованных находился американский эсминец. Информации о возможных повреждениях или жертвах среди экипажей атакованных судов на данный момент не поступало.

    Ранее из-за атак США по городу Сирик на юге Ирана погибли три человека. В Иране при ударе США погибли трое военнослужащих КСИР.

    Иранский канал Al Alam сообщал, что США нанесли удар по районам у АЭС «Бушер».

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    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

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    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

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    8 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    NourNews сообщило о подготовке Ирана к ударам по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции готовятся нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщили источники в военных кругах.

    По данным источников NourNews, атака начнется «в ближайшие минуты».

    Также сообщается, что атака США не нанесла ущерба атомной электростанции «Бушер», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

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    9 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов в Иране

    Военные Ирана уничтожили подготовленные США и Израилем группировки боевиков

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек, действовавших при поддержке иностранных спецслужб.

    Иранские военные провели превентивную операцию, в результате которой были уничтожены базы боевиков на юго-востоке и северо-западе страны. Об этом сообщил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Карами, передает РИА «Новости».

    «Американо-сионистский враг полностью подготовил террористические группировки на юго-востоке и северо-западе Ирана для атаки на страну. КСИР и армия, действуя плечом к плечу, разгромили позиции этих группировок в ходе превентивной операции», – заявил военачальник.

    Подробности о численности ликвидированных боевиков и точных местах проведения операции пока не раскрываются.

    Ранее в четверг сообщалось, что атака США на юг Ирана привела к 14 жертвам.

    МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США.

    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте.

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    9 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США
    Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Ирана недавно связывались с США и хотят заключить сделку.

    Президент Соединенных Штатов заявил, что иранские представители недавно выходили на связь с американским руководством, передает РИА «Новости». По словам политика, Тегеран выражает серьезную заинтересованность в дипломатическом урегулировании.

    «Они очень сильно хотят заключить сделку. Они недавно связывались», – подчеркнул американский лидер во время общения с представителями прессы. Трансляция выступления велась на официальном канале Белого дома.

    При этом глава государства выразил сомнения относительно целесообразности подписания нового договора. Политик признался, что пока не принял окончательного решения о том, стоит ли идти на соглашение с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже Тегеран согласился на проведение бессрочных ядерных инспекций.

    Однако накануне американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    9 июля 2026, 00:54 • Новости дня
    Белый дом назвал удары по Ирану возмездием за атаки против судов

    Tекст: Антон Антонов

    Удары США по Ирану стали «возмездием» за иранские атаки против судов, заявил Белый дом.

    Вашингтон пригрозил Ирану более жесткими мерами в случае повторения агрессивных действий против морских судов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

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    9 июля 2026, 08:11 • Новости дня
    МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США

    Глава МИД Ирана Багаи предупредил о наказании за содействие ударам США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Государства, которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для ударов по Ирану, столкнутся с серьезными последствиями, заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

    «Те, которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии, не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий», – написал дипломат в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство призвало страны Персидского залива предотвратить использование их территорий американскими войсками.

    До этого власти исламской республики уведомили государства Ближнего Востока о превращении баз США в законные цели.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре иностранных военных объектов.

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    9 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    США приготовились к многонедельному вооруженному конфликту с Ираном

    Axios: США приготовились к многонедельной войне с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон готовится к длительному обмену ударами с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом после срыва шестидесятидневного перемирия.

    Белый дом рассматривает возможность многодневного или даже многонедельного вооруженного противостояния с Ираном, пишет Axios.

    Продолжительность и интенсивность новой кампании будут зависеть исключительно от дальнейших действий Тегерана, сообщили американские чиновники.

    «Мы собираемся немного ударить их, чтобы они поняли, что мы не шутим», – заявил один из представителей США. Конфликт, изначально направленный на ослабление ракетного и ядерного потенциала Ирана, перерос в борьбу за важнейший мировой энергетический маршрут – Ормузский пролив.

    В среду президент США заявил об окончании перемирия после атак на коммерческие суда. США нанесли удары по инфраструктуре внутри Ирана, на что Тегеран ответил атаками на американские базы в Кувейте и Бахрейне. Позже Трамп заявил о готовности к деэскалации, отметив, что иранские официальные лица звонили и хотят заключить сделку.

    Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении обещаний и предупредил, что пролив откроется только на условиях Тегерана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, иначе американские военные продолжат отвечать на попытки его перекрыть.

    В ходе нового обострения американские военные поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами.

    В ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне и Кувейте.

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    9 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    Осколки снарядов при ударе США попали в больницу в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе ударов США по Ирану осколки снарядов попали в городскую больницу Имама Али в городе Чабахар, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Сообщалось также о повреждении двух причалов и диспетчерской вышки управления движением судов в порту Чабахара, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Генеральный директор госкомпании по распределению электроэнергии в провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Раиси сообщил, что после ударов США по Чабахару в четверг из строя вышли три линии электропередач.

    Несколько взрывов прогремели в городе Ираншахр на юго-востоке страны. Взрывы произошли в здании и на взлетной полосе местного аэропорта. О серии взрывов в Ираншахре также информировало агентство Mehr.

    Кроме того, два взрыва были зафиксированы на иранском острове Абу-Муса в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля Центральное командование США сообщило о возобновлении ударов по целям в Иране.

    Вашингтон заявил об остановке режима прекращения с Тегераном.

    28 февраля под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе. Удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

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    9 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Движение в Ормузском проливе практически остановилось после ударов США

    Bloomberg: движение в Ормузском проливе остановилось после ударов США

    Движение в Ормузском проливе практически остановилось после ударов США
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Транзит танкеров между Персидским и Оманским заливами почти полностью замер на фоне второго дня массированных атак американских вооруженных сил по иранской территории.

    О критической ситуации на важнейшем морском маршруте передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg.

    «В четверг движение через Ормузский пролив практически остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удар по Ирану, а хрупкое перемирие между двумя сторонами стало выглядеть все более шатким», – отмечает издание.

    Заметная активность наблюдалась лишь на одобренном Тегераном северном маршруте, тогда как поддерживаемый Вашингтоном путь вдоль побережья Омана пустовал. Среди крупных судов аналитики заметили только иранский контейнеровоз и находящийся под американскими санкциями супертанкер. При этом часть кораблей могла отключить транспондеры из-за угрозы безопасности.

    В среду пролив пересекли всего 14 коммерческих судов, что стало антирекордом с 18 июня. Для сравнения, в конце прошлого месяца среднесуточный показатель достигал 34 проходов, а максимальный трафик составлял 59 танкеров. Во время активных боевых действий этот показатель обычно опускается ниже 20 единиц.

    В Оманском заливе также зафиксировали признаки работы систем радиоэлектронной борьбы. Аппаратура некоторых кораблей показывала скорость более 55 километров в час, что говорит об активации защиты от беспилотников.

    После ударов посольство Ирана заявило о нарушении США двустороннего меморандума.

    Накануне президент США заявил, что соглашение о прекращении огня с иранской стороной больше не действует.

    При этом в четверг он сообщил о желании Ирана заключить сделку с США


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    9 июля 2026, 06:39 • Новости дня
    США объявили о новой серии ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели очередную серию ударов по военным объектам на иранской территории, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Завершен новый раунд ударов по Ирану, их проводили, чтобы ослабить возможность иранской стороны «атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе», заявили в СЕНТКОМ, передает ТАСС.

    Удары нанесли примерно по 90 иранским военным целям.

    Под массированный огонь попали системы противовоздушной обороны и берегового наблюдения. Кроме того, атаке подверглись места хранения ракетного вооружения и беспилотных аппаратов.

    В среду президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

    Американские военные возобновили удары по целям на территории исламской республики.

    В ответ Корпус стражей исламской революции поразил десятки военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.

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    9 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Fars сообщило об ударе США по мосту транспортного коридора Ирана в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прошлой ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем, сообщило агентство Fars.

    США ночью нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Аккала на северо-востоке Ирана, сообщило агентство Fars, передает ТАСС. Этот мост является частью важного транспортного коридора, который связывает Иран с Россией и Китаем.

    Мост располагается в провинции Голестан, недалеко от границы с Туркменистаном. По данным агентства, именно по этому маршруту в Иран доставлялись грузы из России, а также значительно выросли поставки товаров из Китая.

    После объявления США морской блокады, Китай увеличил объем отправляемых по этому пути грузов в Иран в три раза. Официальных комментариев от Вашингтона или Тегерана на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приготовились к многонедельному вооруженному конфликту с Ираном.

    Корпус стражей исламской революции заявил о разгроме поддерживаемых США террористов на территории Ирана.

    Атака США на юге Ирана привела к гибели 14 человек.

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    9 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Постпред Ульянов назвал разбавление урана в Иране рабочей опцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал рабочей опцией разбавление урана на иранской территории.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил перспективы работы с ядерными материалами, передает РИА «Новости».

    «В принципе разбавление иранского урана на территории Ирана – это нормальная опция, вполне работоспособная. Но опять-таки для этого должно быть согласие двух сторон», – сказал он.

    Дипломат напомнил, что подобный сценарий прописан в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании. При этом степень проработки данной возможности остается неясной. Американская администрация уже запросила у конгресса дополнительные 672 млн долларов на вывоз ядерных материалов с иранской территории в Соединенные Штаты.

    Ульянов добавил, что планы Вашингтона слабо сочетаются с идеей разбавления на месте, поэтому окончательная ясность появится лишь в ходе предстоящих переговоров. Месяцем ранее Иран и США подписали соглашение о завершении военного конфликта и снятии морской блокады.

    Тегеран взял на себя обязательство отказаться от создания ядерного оружия. Ожидается, что этот вопрос урегулируют отдельным договором, обсуждение которого займет 60 дней и должно привести к отмене антииранских санкций.

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