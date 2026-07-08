Суд в Казахстане отменил взыскание с Газпрома 1,4 млрд долларов в пользу «Нафтогаза»

В Краснодаре арестовали агента СБУ по делу о теракте

Tекст: Елизавета Шишкова

Задержанного агента СБУ в Краснодаре заключили под стражу на два месяца по делу о подготовке теракта, передает РИА «Новости».

«Задержанный заключен под стражу на два месяца», – сообщил собеседник агентства в УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ФСБ, фигуранта на Украине обучили стрельбе и обращению со взрывчатыми устройствами. В Москве он арендовал квартиру и установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного Минобороны России. По замыслу украинских спецслужб, военнослужащего планировали убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент входа в дом.

ФСБ ранее заявила, что была сорвана попытка украинских спецслужб при участии западных кураторов провести масштабные диверсионно-террористические акции с применением беспилотников по военной инфраструктуре, одному из ведущих предприятий ВПК и в отношении российских военнослужащих. В Краснодаре задержали гражданина России, готовившего теракт в Москве по заданию СБУ.

Установлено, что в 2002 году он был осужден в России за кражу и разбой, отбыл наказание и уехал на Украину. Там его, по данным ФСБ, завербовали под угрозой уголовного преследования супруги, провели стрелковую и взрывную подготовку и направили в Россию через Кишинев и Ереван. На опубликованном ФСБ видео задержанный рассказал, что куратор требовал использовать «дрон, который невозможно заглушить» и обещал дополнительную подготовку с участием иностранных специалистов.

В отношении фигуранта следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «в» части 3 статьи 205 УК РФ о покушении на террористический акт. Задержанный дает признательные показания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный в Краснодаре агент Киева признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке теракта против российского военного.

Служба безопасности Украины угрозами уголовного преследования жены заставила россиянина пройти подготовку для покушения на военного в Москве.

Украинская служба безопасности планировала убить российского высокопоставленного военного в Москве с помощью дрона с самодельной бомбой.