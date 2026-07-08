The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол

Tекст: Ольга Иванова

Европейские функционеры планируют не допустить российскую сборную до участия в турнирах, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian. Против возвращения отечественных футболистов активно выступают ассоциации Англии, Германии и Франции.

«Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола, отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА», – отмечают источники издания.

Позиция организации также связана с предстоящими выборами президента союза. Ожидается, что Александер Чеферин попытается переизбраться на свой пост в 2027 году. В связи с этим маловероятно, что он решит пойти против воли своих ключевых избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды.

Месяцем ранее УЕФА отстранил отечественные клубы от участия в еврокубках сезона-2026/27.

При этом президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть санкции против российских футбольных коллективов.