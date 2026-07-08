В России на треть снизилось число мошенничеств

Правительство заявило о снижении числа мошенничеств против россиян на треть

Tекст: Ольга Иванова

По словам зампреда правительства, положительная динамика подтверждается официальной статистикой МВД., сообщается на сайте Кремля.

«У нас, по официальным данным МВД, за первое полугодие этого года на треть снизилось количество мошеннических действий против россиян. То есть у нас впервые зафиксирована официальная статистика, которая подтверждает снижение количества мошеннических действий», – сказал Григоренко.

Он отметил, что власти связывают снижение числа преступлений с уже принятыми мерами противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. «Мы считаем, что наши меры дают эффект. Но мы ни в коем случае не останавливаемся», – подчеркнул вице-премьер.

Одним из ключевых инструментов борьбы с мошенниками, по его словам, становится применение биометрических технологий при совершении различных операций. Григоренко пояснил, что большинство преступных схем в интернете основано на компрометации учетных данных пользователей, тогда как биометрические данные невозможно похитить таким же способом.

«У нас одной из основных мер, которые мы сейчас проводим, является использование биометрии в сделках. Потому что биометрия – это тот же пароль, его невозможно украсть, потому что в основном все схемы мошеннические в интернете строятся на том, чтобы украсть пароль и через пароль совершить какие-то действия в интернете: снять деньги или украсть деньги. А лицо невозможно украсть», – заявил он.

Вице-премьер добавил, что власти продолжают расширять использование биометрических сервисов. При этом, как подчеркнул Григоренко, применение такой технологии остается добровольным. «И надо отдать должное нашим гражданам, они этим охотно пользуются. Естественно, это все добровольно», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством.

Месяцем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о резком снижении ущерба от действий телефонных аферистов.

В мае Росфинмониторинг отчитался о сокращении количества киберпреступлений на 12% по итогам прошлого года.