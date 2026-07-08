Минтранс решил подготовить поправки по ограничению движения велокурьеров

Tекст: Ольга Иванова

Осенью Министерство транспорта внесет в правительство пакет поправок в Правила дорожного движения, касающихся велокурьеров, пишет «Газета.Ru».

«Минтранс России готовит проект изменений в ПДД. Его планируется внести в правительство Российской федерации осенью. Также будет возобновлена подготовка поддержанного правительством проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Проблема бесконтрольного использования средств индивидуальной мобильности обсуждалась на заседании Совета по правам человека еще в декабре 2025 года. Весной 2026 года президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтрансу разработать новые правила для регулирования этого вида транспорта, отметив опасность курьеров для пешеходов на тротуарах.

Ожидается, что новые поправки помогут упорядочить движение доставщиков на электротранспорте. Это должно привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и конфликтных ситуаций на улицах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Минтранс подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах.

В марте президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничения передвижения электровелосипедов в пешеходных зонах.

В прошлом году депутаты Госдумы предложили полностью запретить курьерам ездить по тротуарам.