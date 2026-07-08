Власти Крыма сообщили о выплатах пострадавшим из-за ЧС

Власти Крыма пообещали выплатить пострадавшим от ЧС по 15 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пострадавшие в результате ЧС крымчане имеют право на единовременную денежную выплату в размере 15 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Режим чрезвычайной ситуации регионального характера начал действовать на территории республики и Севастополя 26 июня.

«Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на человека», – сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

В министерстве труда республики уточнили, что для назначения выплаты необходимо подтвердить факт непрерывного отсутствия электроэнергии или водоснабжения более двух суток. Обязательным требованием также является проживание человека в жилом помещении в период действия ЧС, при этом материальная поддержка предоставляется только один раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ввели в Крыму и Севастополе режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В начале июля из-за атак украинских беспилотников более десяти районов полуострова остались без электричества. Месяцем ранее пострадавшим при ударе по Симферополю людям назначили компенсации в размере от 200 до 600 тыс. рублей.