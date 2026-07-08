  • Новость часаПутин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС
    8 июля 2026, 20:27 • Новости дня

    Власти Крыма сообщили о выплатах пострадавшим из-за ЧС

    Власти Крыма пообещали выплатить пострадавшим от ЧС по 15 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Крыма, столкнувшиеся с последствиями чрезвычайной ситуации, смогут получить разовую материальную помощь при условии длительного отсутствия света или воды.

    Пострадавшие в результате ЧС крымчане имеют право на единовременную денежную выплату в размере 15 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Режим чрезвычайной ситуации регионального характера начал действовать на территории республики и Севастополя 26 июня.

    «Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на человека», – сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

    В министерстве труда республики уточнили, что для назначения выплаты необходимо подтвердить факт непрерывного отсутствия электроэнергии или водоснабжения более двух суток. Обязательным требованием также является проживание человека в жилом помещении в период действия ЧС, при этом материальная поддержка предоставляется только один раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ввели в Крыму и Севастополе режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В начале июля из-за атак украинских беспилотников более десяти районов полуострова остались без электричества. Месяцем ранее пострадавшим при ударе по Симферополю людям назначили компенсации в размере от 200 до 600 тыс. рублей.

    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 02:19 • Новости дня
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Севастополь временно остался без электричества после украинской атаки на энергосистему, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Уважаемые севастопольцы! В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения», – сообщил Развожаев в «Максе».

    По словам главы города, на инфраструктурных объектах введен особый режим работы. Социальные учреждения перешли на резервные схемы энергоснабжения, а специалисты заняты восстановлением подачи электричества в жилые дома.

    Развожаев также предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы на маршруты не выйдут.

    «Отбой воздушной тревоги», – также сообщил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня в результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

    29 июня более 100 улиц и свыше 10 поселков в Севастополе остались без света из-за аварии за пределами домашнего региона.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые организации будут обязаны размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг в отделениях и на официальных интернет-ресурсах, такое решение принято Госдумой.

    Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости». Документ требует от участников рынка открыто сообщать обо всех условиях денежных переводов, включая Систему быстрых платежей. Данные должны своевременно обновляться при любых изменениях.

    Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул значимость защиты клиентов от неожиданных списаний. «Мы последовательно повышаем прозрачность всех финансовых услуг», – пояснил депутат. Точный порядок и сроки размещения сведений закрепят в специальных стандартах.

    Единые требования затронут также правила выдачи потребительских кредитов и займов. Член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что нововведение упростит контроль и сравнение предложений разных компаний. По его мнению, инициатива надежно защитит граждан от недобросовестных манипуляций с тарифами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через систему быстрых платежей до 30 млн рублей. Ранее регулятор опроверг слухи об изменении тарифов на отправку денег между счетами россиян. Весной в стране вступили в силу новые требования к заполнению реквизитов при перечислении средств.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Удары беспилотников обесточили десятки районов Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабные отключения электроэнергии произошли на Крымском полуострове в результате аварий, спровоцированных атаками украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Двадцать городов и районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, передает РИА «Новости».

    В энергоснабжающей организации республики ГУП «Крымэнерго» подтвердили факт масштабных отключений.

    «В настоящее время из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, остаются без электроснабжения ряд населенных пунктов», – заявили в пресс-службе компании. На севере полуострова света нет в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и прилегающих районах. В центральной части обесточены Симферополь, а также Красногвардейский и Белогорский районы.

    На западе Крыма без электричества остались Саки, Евпатория, Черноморский, Раздольненский и Первомайский районы. В восточной части полуострова энергоснабжение отсутствует в Керчи, частично в Феодосии, Советском, Нижнегорском, Кировском и Ленинском районах. Аварийно-восстановительные бригады «Крымэнерго» и «Россетей» ведут работы в круглосуточном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    Глава правительства республики Юрий Гоцанюк объявил о восстановительных работах в четырнадцати пострадавших районах.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник указал на целенаправленные удары ВСУ по узловым распределительным подстанциям.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Власти Крыма сообщили об ударе ВСУ по энергообъектам полуострова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры Крыма, обесточено несколько районов, идут восстановительные работы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

    Украинские военные нанесли удар по объектам энергоснабжения на территории Крымского полуострова, передает РИА «Новости». Сейчас специалисты уже приступили к ликвидации последствий и проведению необходимых восстановительных работ.

    Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков подтвердил факт происшествия. «Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма», – сообщил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, третьего июля атаки украинских беспилотников обесточили более десяти районов Крыма.

    Глава правительства республики Юрий Гоцанюк пообещал восстановить электроснабжение до конца суток.

    На следующий день глава региона Сергей Аксенов проинформировал о гибели одного человека в результате ночного удара.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».


    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    При атаке дронов на Крым погибла женщина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Крымский полуостров погибла местная жительница, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Погибла жительница Керчи, также пострадали еще два человека, указал Аксенов в Max.

    «Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

    Во время атаки БПЛА на Ярославскую область также пострадали два человека.

    Напомним, ночью над всей территорией России поразили 519 дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    ФСБ раскрыла работавших на спецслужбы Украины мошенников в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Крымском полуострове пресекли деятельность злоумышленников, которые настраивали специальное оборудование для подмены телефонных номеров с целью хищения денежных средств россиян, сообщили в ФСБ.

    В Севастополе задержали координатора ОПГ, на остальной части острова – семерых исполнителей, указали в региональном управлении ФСБ, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что фигуранты обеспечивали мошенников каналами связи и действовали в интересах украинских спецслужб. Они арендовали квартиры, где размещали сим-боксы для транзита звонков и подмены номеров. Задержанным предъявили обвинения в незаконном использовании оборудования для виртуальной связи.

    Правоохранители доказали причастность арестованных как минимум к 16 эпизодам кражи денег у граждан. Ущерб от противоправных действий оценивается в том числе в особо крупном размере.

    Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела о государственной измене в отношении координатора, которому грозит пожизненное лишение свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня следователи возбудили уголовное дело против восьми крымских владельцев сим-боксов. Весной силовики пресекли деятельность двух устанавливавших подобное оборудование жителей Татарстана. В прошлом году сотрудники ФСБ задержали организовавшего работу терминалов связи в Симферополе мужчину.

    Комментарии (2)
    7 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новом виде мошенников – «раздолжнителей»

    Финансист Щербаченко: Мошенники-раздолжнители призывают не платить банкам

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники начали предлагать россиянам фиктивное списание кредитов за ежемесячную плату, маскируясь под компании по банкротству и призывая граждан не платить банкам, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    «Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают «раздолжнители», они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тыс. рублей в месяц за «сопровождение банкротства»», – рассказал специалист РИА «Новости».

    В этой схеме активно применяются методы социальной инженерии и манипуляции. Преступники уговаривают жертв переписать на них недвижимость и автомобили, утверждая, что это спасет имущество при процедуре банкротства. Когда у человека растут просрочки по кредитам, аферисты могут предложить оформить новый заем для оплаты их услуг.

    В результате граждане рискуют столкнуться с проблемами с законом, при этом их долги никуда не исчезают.

    Щербаченко посоветовал не доверять сомнительным посредникам, а обращаться напрямую в банк для оформления кредитных каникул или реструктуризации задолженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат предупредил об опасности перевода денег курьеру на карту. ЦБ России предупредил о массовых звонках злоумышленников под видом доставщиков маркетплейсов. Эксперты платформы «Мошеловка»   раскрыли схему обмана с ошибочным переводом средств на карту жертвы.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    WSJ узнала о возможной сделке банков США ради обхода лимита на комиссию

    WSJ: Банки США могут заключить сделку ради обхода лимита на комиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    JPMorgan, Bank of America и другие банки рассматривают возможность заключения сделки, которая перевернет мир платежей: сделка по созданию карточной сети может привести к увеличению комиссии за транзакции, но некоторые руководители банков обеспокоены реакцией законодателей и регуляторов.

    «Некоторые из крупнейших банков США изучают возможность приобретения, позволяющего им обойти один из законов, которые они больше всего ненавидят: ограничения на комиссии, которые они получают при операциях с дебетовыми картами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Когда Capital One Financial купила Discover Financial за 50,6 млрд долларов, она получила сеть, которая устранила необходимость в посредниках при операциях с картами и позволила ей напрямую взаимодействовать с продавцами, сказано в статье.

    Ряд крупных банков провел предварительные переговоры о покупке сети у финтех-компании Fiserv, ради обхода лимита на комиссии по дебетовым картам. При этом в состоятельность сделки верят очень не многие, в виду опасности вызвать запрет или неприятие у госорганов и регуляторов.

    «Поправка Дурбина в США, являющаяся частью закона Додда – Франка, ограничивает комиссии, которые крупные банки взимают с продавцов за операции по дебетовым картам, если транзакции идут через внешнюю сеть. Но если банк сам владеет сетью, он от этого лимита освобождается, что и вызвало интерес к Fiserv», – цитирует американскую газету РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост доходности гособлигаций США создал угрозу для позиций республиканцев. Рейтинг Forbes выявил рекордный взлет мировых корпораций. Управление Конгресса США по бюджету оценило рост дефицита из-за нового налогового закона в 3,4 трлн долларов.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    Банк России продлил реструктуризацию кредитов для бизнеса

    Tекст: Катерина Туманова

    Центробанк продлил на третий квартал рекомендации банкам по послаблениям для предпринимателей, дав совет продолжить пересмотр условий займов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями.

    Центральный банк России принял продлил на третий квартал 2026 года рекомендации по реструктуризации кредитов для бизнеса. В информационном письме банка от 6 июля кредитным организациям рекомендуется удовлетворять просьбы заемщиков о пересмотре условий займов.

    «Банк России в отношении ссуд заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – заемщики), реструктурированных в III квартале 2026 года (далее – реструктурированные ссуды), информирует о следующем. 1. В случае обращения заемщика в кредитную организацию в течение III квартала 2026 года с заявлением о реструктуризации ссуды рекомендуем кредитным организациям удовлетворять такое заявление», – сказано в документе.

    Центробанк в декабре 2025 года на полгода продлили рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП при временных трудностях. Для стимула банкам временно смягчили требования к резервам по реструктурированным ссудам с потенциалом восстановления финансовой устойчивости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Набиуллина подчеркнула абсолютную устойчивость банковской системы России. ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для раздолжнителей.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Гоцанюк сообщил о штатной работе больниц Крыма при отключениях электричества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жизненно важная инфраструктура Крыма продолжает функционировать в нормальном режиме, несмотря на масштабные проблемы с электроснабжением в нескольких районах, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.

    Стратегически значимые объекты Крыма, включая медицинские учреждения и службы экстренной помощи, работают без сбоев, передает РИА «Новости».

    Глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк подтвердил, что сложившаяся ситуация не повлияла на их деятельность.

    «Все стратегически важные объекты – больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура – функционируют в штатном режиме», – сообщил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    В минувшую пятницу удары ВСУ оставили без света четырнадцать районов Крыма.

    Днем ранее из-за внешнего воздействия на магистральных сетях произошло серьезное технологическое нарушение.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Аксенов предупредил «ждунов» о тюрьме за предательство

    Глава Крыма Аксенов предупредил о тюремном сроке за предательство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудничество с украинскими спецслужбами неизбежно приведет к тюремному заключению, об этом напомнил жителям полуострова глава Крыма Сергей Аксенов на фоне задержания двух шпионов.

    Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с жестким предупреждением в адрес граждан, готовых помогать врагу. Он подчеркнул, что любые попытки работы на противника закончатся плачевно.

    «Сотрудничество с врагом всегда заканчивается плохо – в лучшем случае тюрьмой. Это следует помнить и так называемым ждунам, и тем, кто идет на преступление ради денег», – написал политик в своем блоге на платформе Мах.

    Аксенов назвал задержанных накануне местных жителей предателями и выразил благодарность силовикам за их работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиян, собиравших данные о системах ПВО.

    В начале июля силовики арестовали на полуострове двух украинских агентов с тремя килограммами взрывчатки.

    В мае спецслужбы задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины жителей Крыма.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 08:19 • Новости дня
    Крымские мобильные операторы ввели аварийный роуминг из-за отключений света

    Tекст: Ольга Иванова

    Крымские телекоммуникационные компании объединили сети, чтобы абоненты могли бесплатно звонить и отправлять сообщения даже при полном отсутствии электричества на базовых станциях.

    Сотовые компании Крыма активировали специальный режим работы для предотвращения проблем со связью, передает РИА «Новости».

    «Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества», – отмечается в совместном заявлении.

    В рамках данного формата пользователям доступны голосовые вызовы и текстовые сообщения без взимания дополнительной платы. Клиенты компании «Миранда» при необходимости автоматически переводятся на вышки сети Win mobile.

    Абоненты операторов Win mobile, «Волна» и «+7Телеком» получили возможность использовать инфраструктуру «Миранды». Взаимный обмен трафиком гарантирует бесперебойную коммуникацию граждан в условиях возможных энергетических сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временных отключениях энергоснабжения на полуострове.

    В июне из-за аварии без света остались потребители четырех городских округов и четырех районов республики.

    В прошлом году министерство внутренней политики региона предупредило о возможных длительных отключениях мобильного интернета.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    В Крыму четыре города и два района остались без света после атак дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько населенных пунктов на севере и востоке Крымского полуострова остались без электроснабжения из-за ударов украинских войск, сообщили в ГУП «Крымэнерго».

    В ночь на 8 июля 2026 года атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма, пояснили на предприятии, передает РИА «Новости».

    В настоящее время обесточены Керчь, Джанкой, Красноперекопск, а также городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы.

    В остальные части региона подача электроэнергии осуществляется частично. Энергетики продолжают круглосуточную работу по устранению повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне удары украинских беспилотников обесточили 20 городов и районов Крыма.

    Днем ранее советник главы региона Олег Крючков сообщал о ночной атаке ВСУ на объекты местной энергоинфраструктуры.

    До этого глава крымского правительства Юрий Гоцанюк анонсировал полное восстановление света в 14 пострадавших муниципалитетах.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 12:09 • Новости дня
    Нарышкин заявил о восстановлении разрушенного Музея обороны Севастополя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Музей обороны Севастополя будет восстановлен как символ стойкости российского народа, а враги захлебнутся своей злобой, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

    Киев и его британские кураторы ответят за удар по Музею обороны Севастополя, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».

    По его словам, знаменитое полотно будет восстановлено как символ стойкости и мужества россиян.

    «И Музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно должно и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся своей злобой», – сказал глава СВР на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия.

    Нарышкин напомнил, что на картине Франца Рубо изображен шторм 6 июня 1855 года, когда защитники города отбили атаку превосходящего по численности противника. Он отметил, что в 1942 году панорама уже страдала от ударов гитлеровцев, но была спасена и восстановлена.

    Удар беспилотниками по музею произошел 10 июля, что привело к масштабному пожару и практическому уничтожению воссозданной в советское время панорамы. Уцелела лишь десятая часть полотна, однако оригинальные фрагменты работы Рубо, хранящиеся в филиале, не пострадали. СВР установила, что полетные задания для дронов загружали британские специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России назвала атаку на музей местью Лондона за поражение в Крымской войне.

    Июньский пожар уничтожил более 90% исторического полотна.

    Директор Студии военных художников имени Грекова Татьяна Самарская оценила сроки реставрации панорамы в два года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным
    Эстония вручила ноту российскому послу
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США