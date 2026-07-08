Российским волейболистам разрешили вернуться на международные турниры

Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов

Tекст: Денис Тельманов

Совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение о допуске атлетов из России к соревнованиям, передает ТАСС.

Днем ранее Международный олимпийский комитет также отменил санкции в отношении российских участников соревнований и полностью восстановил членство национального комитета.

«Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Такой подход отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки», – говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

Организация рекомендовала снять ограничения на участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отмену санкций положительной новостью.