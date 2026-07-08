«Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС

Tекст: Елизавета Шишкова

Ранее этот функционал был доступен только водителям такси, передает ТАСС. В настоящее время опция работает в тестовом режиме для Москвы и Петербурга. В ближайшие недели разработчики планируют запустить ее и в других городах.

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», – сообщили в пресс-службе компании.

Для определения наличия бензина и загруженности станций используются технологии, аналогичные сервису «Пробки». Анализируется информация от «Карт», заказы в «Яндекс Заправках», а также результаты опросов автомобилистов, которые недавно посещали АЗС или проезжали мимо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом.

Минэнерго предупредило об опасности сторонних сайтов с информацией о наличии бензина.