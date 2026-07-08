Суд оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил иноагента

Рэпера Лигалайза оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил иноагента

Tекст: Денис Тельманов

По информации пресс-службы Мосгорсуда, музыканту назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

«Бутырский районный суд, рассмотрев материалы дела в отношении Меньшикова Андрея Владимировича, постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», – сообщили в инстанции.

Ранее стало известно, что музыкант оставил в России долги на сумму свыше 460 тыс. рублей. В отношении исполнителя открыты шесть исполнительных производств, одно из которых касается задолженности по кредитам на 113 тыс. рублей.

Также с Лигалайза принудительно взыскивают штраф в 50 тыс. рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора об устранении нарушений в Telegram-канале, связанных с распространением материалов без статуса иноагента.

Минюст России внес Меньшикова в реестр иностранных агентов 27 декабря 2024 года. Из открытых источников следует, что музыкант покинул страну летом 2023 года и переехал в Литву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России внесло рэпера в реестр иностранных агентов в конце 2024 года.

В декабре прошлого года суд уже назначал музыканту аналогичный штраф за несоблюдение порядка деятельности иноагента.

В мае текущего года по этой же статье суд оштрафовал солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова.