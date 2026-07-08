Путин поручил обеспечить госорганы топливом без ущерба для россиян

Глава государства на совещании с правительством поднял вопрос баланса на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул важность бесперебойного снабжения профильных ведомств.
«Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки», – отметил Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по вопросам топливного комплекса.
Для решения возникающих проблем власти сформировали специальный штаб.
Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны работают на максимальном уровне мощностей.