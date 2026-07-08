Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.
«Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.
Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.
Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.