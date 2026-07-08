Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке

Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.
«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.
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