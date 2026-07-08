  • Новость часаПутин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС
    8 июля 2026, 18:33 • Новости дня

    В 2026 году почти десять тысяч российских выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

    Помимо выпускницы московской школы, впервые за всю историю Единого государственного экзамена, получившей максимальные 500 баллов по пяти предметам, еще восемь выпускников смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам, а 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов.

    «За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», –заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством, передают РИА «Новости».

    Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409. После получения рекордного результата выпускница планирует продолжить обучение в МФТИ.

    По данным министерства просвещения России, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. ЕГЭ сдавали около 750 тыс. человек, а для проведения испытаний по всей стране работали более шести тыс. пунктов. Все участники получили результаты в установленные сроки, в том числе через портал государственных услуг.

    При этом отмечен рост качества подготовки выпускников. По сравнению с предыдущим годом увеличились средние баллы по ряду дисциплин. В частности, по физике показатель вырос на 4,71 балла, по профильной математике – на 4,29 балла, по биологии – на 3,51 балла. Также улучшились результаты по химии, литературе и истории. Количество выпускников, набравших 70 и более баллов, также выросло. Например, число таких участников по профильной математике увеличилось за год почти на 39 тыс. человек и достигло 172,8 тыс. По физике количество высокобалльников выросло более чем на 18 тыс. человек – до 47,8 тыс.

    Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов. Это заметно выше показателей прошлых лет: в 2022 году их было 6 тыс. 544, а в 2025 году – 7 тыс. 769.

    Помимо абсолютного результата Екатерины Малковой, еще восемь выпускников из Москвы, Московской области, Волгограда и Владивостока смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Также 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Среди них – выпускница сельской школы из Воронежской области Дарья Бокова, получившая максимальные результаты по химии, биологии и русскому языку.

    Отмечен интерес школьников к инженерным и естественно-научным направлениям. Доля выпускников, сдававших предметы естественно-научного цикла, достигла 35,3% при установленном ориентире в 32,5%. Наибольший рост показали физика, химия, профильная математика, биология и информатика. Так, физику в 2026 году выбрали 146,5 тыс. выпускников, что на 24% больше, чем годом ранее. Число сдававших информатику увеличилось до 161,8 тыс. человек.

    Выросли и  результаты российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных соревнованиях по биологии и географии 2026 года наши участники завоевали 12 медалей, 10 из которых – золотые. При этом в сборных были представлены не только московские школьники, но и ученики из регионов.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

    Комментарии (9)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крымского полуострова.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов.

    Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

    Комментарии (7)
    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

    Комментарии (2)
    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

    Комментарии (2)
    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

    Комментарии (3)
    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Онищенко поделился мнением об отмене школьных домашних заданий

    Онищенко: В системе домашних заданий принципиально все надо менять

    Tекст: Катерина Туманова

    Сокращение объема заданий для учеников всех классов пока недостижимо из-за необходимости серьезных перемен в действующей образовательной программе, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Идеально было бы, чтобы школьник пришел, отработал на уроке и все. Но это пока не получится из-за того, что принципиально все надо менять», – сказал академик РИА «Новости».

    Онищенко подчеркнул, что для этого нововведения необходимы масштабные корректировки в образовательном процессе.

    Он добавил, что при реализации этой инициативы существенно снизится нагрузка на детей, что окажет положительное влияние на их здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения с 1 сентября отменило домашние задания для первоклассников, что вызвало неоднозначную реакцию специалистов. К примеру, депутат Вассерман назвал отмену домашних заданий в первом классе трагической ошибкой. Кроме того, Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах и установило рамки учебных часов для младшеклассников.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Минпросвещения установило младшеклассникам рамки учебных часов

    Tекст: Катерина Туманова

    С первого сентября российские младшеклассники будут проводить за партами от 2966 до 3305 академических часов за весь период начального обучения, сказано в документах ведомства.

    Министерство просвещения утвердило новые стандарты аудиторной работы для начальной школы, передает РИА «Новости». Согласно документу ведомства, минимальный порог занятий за четыре года составит 2966 академических часов.

    Максимальная планка при этом зафиксирована на отметке 3305 часов. Обновленные требования к образовательному процессу вступят в силу осенью.

    До принятия документа действовали иные нормативы. Ранее школьники младших классов должны были отучиться минимум 2954 часа, а верхний предел достигал 3345 академических часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения с 1 сентября отменило домашние задания для первоклассников, что вызвало неоднозначную реакцию специалистов. К примеру, депутат Вассерман назвал отмену домашних заданий в первом классе трагической ошибкой. Кроме того, Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах.


    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.

    «Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.

    Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.

    Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о постоянном контакте Путина с экономическим блоком правительства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами на фоне текущей турбулентности и снижения основных показателей на фондовом рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российский лидер регулярно обсуждает текущую ситуацию с профильными министрами, передает РИА «Новости».

    Представители СМИ поинтересовались, насколько снижение индексов и общая турбулентность на фондовом рынке попадают в поле зрения властей.

    «Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства плотно занимается экономической проблематикой. Подобные профильные совещания регулярно проходят в закрытом режиме.

    В прошлом месяце российский лидер озвучил ряд значимых инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин обсудил с кабмином работу транспортного комплекса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров.

    Главными темами встречи стали вопросы работы транспортного и топливного комплекса в стране, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьера Александра Новака и министра транспорта Андрея Никитина. Участники также намерены обсудить другие актуальные вопросы текущей повестки.

    Предыдущая встреча главы государства с правительством состоялась в конце июня. Тогда темой обсуждения стало обеспечение российских регионов топливом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение профильного совещания по вопросам транспортного и топливного комплекса.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об удержании крупными нефтяными компаниями стоимости бензина в пределах инфляции.

    Представитель Кремля сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты для стабилизации внутреннего рынка.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин поручил Новаку и Никитину докладывать о ситуации в топливной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин дал указание вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину сообщать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

    Еще одним получателем регулярных отчетов назначен председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется», – поручил президент.

    Напомним, Путин провел совещание с членами кабинета министров по вопросам работы транспортного и топливного комплекса.

    В конце июня глава государства отметил нехватку определенных марок бензина на автозаправочных станциях.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с правительством

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание с правительством в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    На совещании заслушают доклады министра транспорта Андрея Никитина, а также вице-премьера Александра Новака.

    Совещание пройдет во второй половине дня.

    «До этого и после этого график президента заполнен рабочими встречами, которые будут носить непубличный характер», – заключил представитель Кремля.

    До этого Песков сообщал о проработке возможного импорта нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка.

    Новак анонсировал комплекс мер для бесперебойных поставок горючего в период повышенного летнего спроса. Путин на рабочей встрече с Никитиным обсуждал цифровизацию контроля логистической нагрузки.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Кравцов заявил о росте востребованности у работодателей выпускников колледжей

    Уровень трудоустройства выпускников колледжей в России за последние пять лет значительно вырос. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    «Уровень трудоустройства после колледжа за последние пять лет увеличился с 58% до 80%. Поэтому тенденцию мы будем удерживать», – сказал министр, передает ТАСС.

    По данным Минпросвещения России,  в последние годы отмечен рост желающих поступить в колледжи на рабочие и технические специальности: если несколько лет назад выпускники чаще ориентировались на юридические и экономические направления, то сейчас растет спрос на профессии в сфере программирования, машиностроения, медицины и строительства.

    В 2026 году для обучения в колледжах выделено 880 тыс. бюджетных мест – на 30 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 56% мест предназначены для подготовки специалистов технического профиля.

    В учреждениях проекта «Профессионалитет» в этом году предусмотрено 277 тыс. бюджетных мест, что на 43,8 тыс. превышает прошлогодний показатель. Доля технических специальностей среди них составляет 62,3%.

    Всего в Минпросвещения ожидают, что в российские колледжи в новом учебном году поступят более 1,4 млн человек. Приемная кампания стартовала 20 июня, к настоящему моменту абитуриенты подали свыше 335 тыс. заявлений.

    Средний конкурс в колледжах составляет около двух человек на место. Для образовательных учреждений проекта «Профессионалитет» этот показатель достигает четырех человек. На отдельные направления спрос оказался значительно выше: на специальности, связанные с геологией, конкурс составляет 15 человек на место, на картографию – 14 человек, на радиотехнические комплексы – 13 человек.

    Напомним, в апреле  2025 года президент России Владимир Путин поручил закрепить «Профессионалитет» в качестве формы организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования. Соответствующий перечень поручений был опубликован по итогам заседания Совета по науке и образованию.

    Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году для сближения системы среднего профессионального образования с реальными потребностями предприятий. Его задача – обеспечить подготовку специалистов, востребованных экономикой, а также создать условия для укрепления технологической независимости и кадрового потенциала страны. Ожидается, что в 2026 году участниками проекта станут все регионы России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным
    Эстония вручила ноту российскому послу
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США