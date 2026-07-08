Захарова жестко осадила Эстонию за нападки на МОК

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику Международного олимпийского комитета, передает ТАСС.

Дипломат указала на неуместность подобных требований со стороны государства со скромными экономическими результатами.

«Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что соответствующее обращение уже направлено еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.

По словам представителя российского дипломатического ведомства, Эстония сейчас занимает 21-е место по экономическим показателям среди 27 стран Европейского союза.

Захарова убеждена, что с такими достижениями Таллин не имеет права диктовать условия финансирования международных спортивных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

Организация рекомендовала снять ограничения на участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение положительной новостью.