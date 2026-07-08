Кадыров подал документы на выборы главы Чечни

Кадыров официально выдвинулся на пост главы Чечни

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предоставил избирательной комиссии необходимые бумаги для участия в выборах, передает ТАСС. «В соответствии с частью 14 статьи 25 законов Чеченской Республики о выборах главы ЧР был предоставлен перечень документов необходимых для выдвижения кандидатов на роль главы Чеченской Республики», - объявил председатель избирательной комиссии региона Умар Байханов.

Кандидатуру действующего руководителя единогласно поддержала партия «Единая Россия». Сам глава региона отметил, что не обещает народу золотых гор, но намерен много строить, реализовывать новые идеи и привлекать свежие кадры для работы.

Кадыров возглавляет регион уже 19 лет. Впервые он стал временно исполняющим обязанности президента Чечни в 2007 году. На прошлых выборах в 2016 и 2021 годах он получал 97,94% и 99,7% голосов избирателей соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чечни Магомед Даудов поздравил Рамзана Кадырова с выдвижением на пост главы региона от партии «Единая Россия».

Ранее чеченский лидер согласился участвовать в предварительном голосовании только при условии поддержки со стороны президента России Владимира Путина. В конце прошлого года Кадыров выразил готовность баллотироваться на предстоящих выборах.