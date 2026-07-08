Минпромторг увеличил уровень локализации иномарок для работы в такси

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство согласовало дополнительные условия допуска автомобилей к таксомоторным перевозкам в рамках закона о локализации, сообщает пресс-служба Минпромторга. Ожидается публикация соответствующего распоряжения на официальном портале правовой информации.

«Возможность включения модели в перечень рассматривается в том случае, если автомобиль набирает не менее 1,5 тыс. баллов локализации без учёта НИОКР, а инвестиции компании-изготовителя в развитие производства за последние два года составляют не менее 10 млрд руб.», – говорится в сообщении министерства. Под эти критерии уже подходят модели брендов Haval, Tenet, Omoda и Jetour.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время список расширят за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. При этом количество баллов локализации может меняться в зависимости от модификации и технического оснащения машины.

Требования к локализации автомобилей такси действуют в большинстве регионов России с 1 марта 2026 года. Для Калининградской области и регионов Сибири предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока – до 1 марта 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Минпромторг расширил перечень разрешенных для работы в такси автомобилей. Месяцем ранее ведомство передало в правительство окончательный список локализованных машин. В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уровня локализации автомобилей для легковых такси.