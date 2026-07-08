Праздник семьи прошел в Русских домах от Замбии до Кипра

Tекст: Елизавета Шишкова

В Русских домах по всему миру прошли праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Концерты, творческие программы, встречи семей, конкурсы и церемонии награждения объединили соотечественников и друзей России в Казахстане, Туркмении, Тунисе, Италии, Белоруссии, Палестине, Замбии, Индии, Ливане, на Кипре, Мальте и в других странах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Традиционной частью праздника стали награждения самых крепких семей соотечественников, которые своим примером подтверждают ценность брака и поддержки близких. Во многих странах важным событием стал показ фильма RT.Док «Свадьбы, которые играют люди».

В Русском доме в Карачи праздник собрал более 70 участников. Мероприятие прошло в формате свободного микрофона: гости подготовили вокальные, танцевальные и театральные номера, а дети участвовали в конкурсе рисунков «Моя семья».

В Туркмении накануне даты состоялись творческие мастер-классы и познавательные занятия для особенных детей и их родителей из общественной организации Yenme. Организация получила награду и диплом «За неравнодушное отношение к людям и активную гражданскую позицию, реализацию значимых инициатив».

В Российском центре науки и культуры на Кипре прошел вечер «Семьи России и Кипра: любовь, верность и традиции через поколения». Он объединил российско-кипрские семьи, дипломатов, представителей Православной Церкви, соотечественников и друзей России, для гостей подготовили фотозону, интерактивную площадку, церемонию чествования семей, концерт, памятное фотографирование и фуршет.

Также на ближайшее время запланированы праздничные программы в Камбодже, США, Южной Осетии, Киргизии, Армении и других странах.