Анонсировано появление космических систем на скоростных поездах в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отечественные космические системы управления могут появиться на скоростных поездах. Инновационное оборудование уже успешно внедрено на тракторах и комбайнах, выпускаемых в Петербурге и Ростове-на-Дону.

«Наши приборы поставляются крупнейшим производителям сельскохозяйственной техники – Петербургскому тракторному заводу и Ростсельмашу. По этим направлениям мы занимаемся разработкой и изготовлением систем управления, панелей управления, систем обработки данных, которые помогают контролировать порядка 300 параметров одновременно», – рассказал ТАСС генеральный директор «НПО автоматики» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Анатолий Мельников на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Руководитель предприятия пояснил, что обновленная навигационная аппаратура включает рулевой механизм, контроллеры и многофункциональное терминальное устройство. По его словам, в России работает около десяти заводов полного цикла, способных производить такие сложные вычислительные модули для различных отраслей промышленности.

Мельников также подчеркнул важность импортозамещения в сфере железнодорожного транспорта из-за ухода зарубежных поставщиков. Сейчас специалисты активно прорабатывают варианты сотрудничества с профильными организациями для создания независимой технологической базы.

Ранее на выставке «Иннопром» был представлен первый полностью российский электромобиль «Атом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завода «Уральские локомотивы» установили носовые модули на кабину машиниста высокоскоростного поезда. Отечественный разработчик систем искусственного интеллекта для тракторов Cognitive Pilot вошел в девять зарубежных аналитических обзоров. Эксперты на полях Тимирязевской академии успешно испытали первую российскую систему автовождения для сельскохозяйственной техники.