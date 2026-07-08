Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз

Tекст: Тимур Шайдуллин

Медицинские специалисты клинической больницы №29 имени Баумана помогли пациентке стать матерью в 16-й раз, передают РИА «Новости». В столичном департаменте здравоохранения отметили высокий профессионализм врачей, принимавших участие в этом событии.

«Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ №29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Процесс появления малыша на свет прошел благополучно под строгим контролем экспертов. Новорожденный мальчик родился абсолютно здоровым: его вес составил 4,2 килограмма при росте 56 сантиметров. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя отлично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня шестидесятитрехлетняя жительница Баку родила первенца.

Ранее сообщалось, что тридцатишестилетняя пациентка екатеринбургской больницы стала матерью в тринадцатый раз.