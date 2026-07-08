Грузия, Сербия и Украина решили совместно защищать права перед Брюсселем

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя грузинским журналистам первую встречу в таком формате в Белграде, он отметил, что «достигнута договоренность разговаривать с единых позиций с Брюсселем, который находится в тумане по вопросу расширения объединения».

По его словам, «это важно, так как Брюссель размышляет о приеме на разных условиях новых членов, в том числе отводя им роль второстепенных, а также придумывает новые критерии или политически мотивированные условия».

«Мы не должны быть объектами со стороны ЕС, мы должны быть участниками процесса, совместно определяя будущее объединения», - заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, новый формат будет работать на регулярной основе, на встречи будут приглашаться представители институтов ЕС, чтобы знакомиться с позициями стран-кандидатов.