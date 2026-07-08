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    8 июля 2026, 17:04 • Новости дня

    В Москве арестовали лидера запрещенной организации «Граждане СССР»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичный суд заключил под стражу 80-летнего лидера экстремистской организации «Граждане СССР» Владимира Корякина, подозреваемого в действиях против основ конституционного строя.

    Останкинский суд Москвы арестовал 80-летнего лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР» Владимира Корякина. Решение о заключении под стражу было принято после закрытого заседания 19 июня, пишут Известия.

    Мужчину подозревают в совершении действий, направленных против основ конституционного строя. По данным следствия, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и активно вербовал в ряды движения новых единомышленников.

    На протяжении 35 лет лидер организации распространял идею о том, что Советский Союз продолжает существовать. По информации СМИ, число сторонников данного движения достигает 10 тыс. человек. Ранее в мае в Крыму задержали четырех членов другой запрещенной организации, собиравших пожертвования и вербовавших новых участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Чувашии осудил двух сторонников запрещенной организации «Граждане СССР» за экстремизм.

    До этого силовики задержали в Кургане участника этой экстремистской ячейки.


    7 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Певица Монеточка заочно получила год колонии
    Певица Монеточка заочно получила год колонии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес заочный приговор Елизавете Гырдымовой (Монеточка) за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    Мировой судья назначил певице Елизавете Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка (признана в РФ иноагентом), один год лишения свободы заочно, передает ТАСС. Дело рассматривалось в 359-м мировом судебном участке Москвы.

    «Суд приговорил Гырдымову к году колонии заочно, срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или же выдачи в РФ», – сообщили агентству в суде.

    Ранее в ходе судебного процесса прокурор запрашивал для исполнительницы наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года суд заочно арестовал Елизавету Гырдымову по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

    В ноябре Басманный суд Москвы назначил артистке максимальный административный штраф. В сентябре певице запретили въезд на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Сербии.

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    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки, уничтожив несколько дронов на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин в Max сообщил об успешной нейтрализации воздушных целей.

    «Сбиты ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», – заявил глава города.

    В настоящее время специалисты экстренных служб оперативно работают на месте падения обломков для устранения последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили три дрона ВСУ на подлете к Москве.

    Более 430 дронов летело на Московский регион с вечера.

    Всего средствами ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве.

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    6 июля 2026, 03:31 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Перед этим ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июля 2026, 22:58 • Новости дня
    Аэропорты Сочи и Домодедово перешли в ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Сочи ввел временные ограничения полетов, тогда как столичный Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации предупредили о том, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Коме того, аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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    7 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    Собянин: С вечера на Московский регион летело более 430 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника до раннего утра во вторник в направлении Московского региона летело свыше 430 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большую часть этих дронов уничтожили силы ПВО на дальних подступах, уточнил градоначальник в Max.

    «36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – заключил он.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал, что на подлете к столице уничтожили девять БПЛА.

    До этого мэр указывал, что на подлете к городу уничтожили шесть дронов.

    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим работы по согласованию.

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    6 июля 2026, 03:00 • Новости дня
    Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты еще четыре дрона, направлявшиеся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены четыре БПЛА, летевшие на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб проводят необходимые работы на местах падения фрагментов уничтоженных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника.

    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ.

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    6 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника
    ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших к Москве.

    Севастополь временно остался без электричества после украинской атаки на энергосистему.

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    7 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Аэропорты Жуковский и Шереметьево перешли в ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Жуковский ввел временные ограничения полетов, а Шереметьево перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): введены  временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Также Росавиация сообщила о том, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    Там напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.


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    7 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию, о чем сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.


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    7 июля 2026, 03:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Один – в 2.30, а через полчаса еще пять дронов ВСУ были уничтожены на подлете к городу, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    В 2.30 была отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр.

    «Ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он спустя полчаса.

    Ранее в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.


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    7 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на режим работы в рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max-канале о временном переходе аэропорта Внуково в режим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус  рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.

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    7 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, столичный аэропорт Внуково временно принимает и выпускает рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале

    В Росавиации уточнили, что  возможны корректировки в расписании рейсов, поэтому статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Сочи и Домодедово перешли в ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над страной сбили 452 украинских беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в этот период в сторону Москвы и Подмосковья летели 430 дронов.

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    6 июля 2026, 06:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о дождях и грозах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами пройдут грозы, а воздух прогреется до 23 градусов тепла, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

    Днем в понедельник температура в столице составит от 21 до 23 градусов тепла, в то время как в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

    Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в этот день дневная температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в области прогнозируется похолодание до 11 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших осадках. Перед этим синоптики спрогнозировали потепление в столице до 25 градусов. В середине прошлого месяца столичный регион накрыл кратковременный дождь.

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    8 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    @ t.me/dzdmos

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентка столичного медицинского учреждения произвела на свет крупного мальчика, который стал уже девятым сыном в большой семье.

    Медицинские специалисты клинической больницы №29 имени Баумана помогли пациентке стать матерью в 16-й раз, передают РИА «Новости». В столичном департаменте здравоохранения отметили высокий профессионализм врачей, принимавших участие в этом событии.

    «Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ №29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Процесс появления малыша на свет прошел благополучно под строгим контролем экспертов. Новорожденный мальчик родился абсолютно здоровым: его вес составил 4,2 килограмма при росте 56 сантиметров. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя отлично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня шестидесятитрехлетняя жительница Баку родила первенца.

    Ранее сообщалось, что тридцатишестилетняя пациентка екатеринбургской больницы стала матерью в тринадцатый раз.

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