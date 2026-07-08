В Москве арестовали лидера запрещенной организации «Граждане СССР»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Останкинский суд Москвы арестовал 80-летнего лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР» Владимира Корякина. Решение о заключении под стражу было принято после закрытого заседания 19 июня, пишут Известия.

Мужчину подозревают в совершении действий, направленных против основ конституционного строя. По данным следствия, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и активно вербовал в ряды движения новых единомышленников.

На протяжении 35 лет лидер организации распространял идею о том, что Советский Союз продолжает существовать. По информации СМИ, число сторонников данного движения достигает 10 тыс. человек. Ранее в мае в Крыму задержали четырех членов другой запрещенной организации, собиравших пожертвования и вербовавших новых участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Чувашии осудил двух сторонников запрещенной организации «Граждане СССР» за экстремизм.

До этого силовики задержали в Кургане участника этой экстремистской ячейки.



