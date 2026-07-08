Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

«Только что в Пекине я получил – лично от Си Цзиньпина – международную Государственную премию Китая в области науки и техники», – сообщил ученый в своем блоге, передает ТАСС.

Оганов подчеркнул, что премия присуждается раз в два года и вручается не более чем десяти лауреатам. В текущем году награды удостоились девять человек. Он уточнил, что среди победителей прошлых лет было много выдающихся исследователей, включая шесть нобелевских лауреатов.

В этом году среди награжденных также оказался нобелевский лауреат, химик Жан-Мари Лен. По словам российского кристаллографа, химики и материаловеды в этот раз фактически доминировали, что свидетельствует о «второй весне химических наук».

Профессор РАН назвал эту награду самой престижной в Китае и в своей карьере. Он добавил, что вместе с премией приходит большая ответственность – продолжать развитие и делать мир лучше.

Профессор РАН Артем Оганов – известный российский кристаллограф-теоретик, химик и материаловед. Он входит в число ученых, сформировавших направление компьютерного конструирования новых материалов, и удостоен звания заслуженного профессора Сколтеха.