Госдума приняла закон о защите почтовых ящиков от спама

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, определяющий круг лиц с правом доставки корреспонденции в абонентские шкафы. Норма стала частью пакета поправок к закону о поддержке «Почты России», передает РИА «Новости».

Документ разрешает использовать ящики управляющим организациям, ТСЖ, ресурсоснабжающим компаниям и операторам по обращению с отходами для передачи жильцам платежных документов.

Доступ также сохраняется за «Почтой России» для доставки отправлений, счетов и периодики. Закон прямо запрещает доставку корреспонденции лицами, не вошедшими в утвержденный перечень.

Иные операторы связи смогут раскладывать письма и рекламу исключительно при наличии соответствующего решения общего собрания собственников дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о поддержке «Почты России». В конце июня депутаты одобрили этот документ в первом чтении.

Данная инициатива предоставляет почтовому оператору почти монопольное право на доступ к ящикам в многоквартирных домах.