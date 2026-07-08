Госдума приняла закон об электронных почтовых ящиках на «Госуслугах»

Tекст: Валерия Городецкая

Парламентарии одобрили во втором и третьем чтениях норму о создании электронных почтовых ящиков, передает РИА «Новости». Через эту систему государственные органы, Центробанк и госкомпании будут направлять юридически значимые сообщения физическим и юридическим лицам.

Согласно документу, «Почта России» создаст электронную почтовую систему. «Если по закону или договору требуется направить гражданину или компании уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, оно будет направляться в форме электронного документа через эту систему в личный кабинет на портале госуслуг или региональных порталах», – говорится в тексте.

Сообщение считается доставленным, если пользователь вошел в личный кабинет в течение семи дней. В случае отсутствия технической возможности или личного кабинета, отправка будет осуществляться бумажным регистрируемым письмом. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использование ящиков станет платным, размер тарифа определит правительство. Граждане смогут самостоятельно выбирать отправителей сообщений.

В начале июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации сервисов «Почты России». Депутаты одобрили данный документ в первом чтении 23 июня.

Представители финансового рынка спрогнозировали серьезный рост издержек бизнеса из-за введения платных цифровых ящиков.