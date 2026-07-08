Первые 500 многодетных семей получили дальневосточную и арктическую ипотеку

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Первые 500 многодетных семей воспользовались программой «Дальневосточная и арктическая ипотека» после ее расширения на новую категорию получателей. Общая сумма выданных кредитов для этого сегмента участников программы превысила 3 млрд рублей», – сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, передает ТАСС.

На сегодняшний день в регионах Дальнего Востока выдано 185 тыс. льготных ипотечных кредитов, а в Арктической зоне – еще 27,4 тыс. ссуд. Более 210 тыс. семей улучшили жилищные условия, получив в общей сложности свыше 1 трлн рублей. На Дальнем Востоке больше всего кредитов оформили в Приморском крае (49,8 тыс.), Якутии (35,7 тыс.) и Хабаровском крае (26,9 тыс.).

В Арктике лидерами по числу выданных займов стали Архангельская область (14,8 тыс.), Красноярский край (6,0 тыс.) и ЯНАО (более 2,7 тыс.). Директор департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин отметил, что расширение программы на многодетные семьи дополнило дальневосточный демографический пакет. По его словам, семьи могут не только купить жилье по льготной ставке, но и получить 1 млн рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка.

Дальневосточная ипотека работает с декабря 2019 года, арктическая – с декабря 2023-го. В 2025 году действие программы расширили на новые категории граждан, сохранив льготную ставку не выше 2% годовых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на многодетные семьи.

Позже Минфин официально расширил условия действия данной льготной программы.

Весной текущего года правительство утвердило выдачу таких кредитов защитникам приграничных территорий.



