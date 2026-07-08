ЕК подала в суд на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

В Брюсселе подчеркнули, что новые правила призваны усилить защиту киберпространства. Директива устанавливает строгие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах экономики, среди которых энергетика, здравоохранение, транспорт и государственное управление.

Государства Евросоюза были обязаны интегрировать положения документа в свои национальные законы еще в 2024 году. Большинство стран успешно выполнили требование, однако четыре упомянутых государства до сих пор не отчитались о завершении процесса адаптации правовой базы.

Ранее Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны из-за развития искусственного интеллекта.

Евросоюз создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве для снижения зависимости от США.

До этого европейский регулятор обвинил компании Meta* (признана экстремистской в России) и TikTok в нарушении цифровых норм объединения.