Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта

Tекст: Валерия Городецкая

Документ закладывает правовую основу для создания и применения больших фундаментальных ИИ-моделей в России, передает РИА «Новости». Это программы с более чем миллиардом параметров, способные решать интеллектуальные задачи на уровне человека и выше.

Закон вводит понятия суверенных и национальных моделей. Суверенная модель должна быть разработана российским юридическим лицом, полностью контролироваться им и размещаться в отечественных дата-центрах. Национальная модель также создается российскими компаниями, но допускает использование зарубежных компонентов с открытой лицензией. Обе категории обязаны соответствовать законодательству России и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Разработчики таких систем получат государственную поддержку, включая финансовую и информационную помощь. Им разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к этой информации определит правительство совместно с органами безопасности.

Кроме того, закон позволяет использовать объекты авторского права – книги, фильмы, музыку – для обучения суверенных и национальных ИИ-моделей без нарушения прав. Разработчик обязан правомерно получить экземпляр произведения или использовать данные, находящиеся в открытом доступе. Эта норма вступит в силу 1 марта 2027 года.

Накануне Государственная дума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о поддержке отечественных решений в сфере искусственного интеллекта.

Весной премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести профильный документ в парламент до конца сессии.

Ранее президент Владимир Путин призвал внедрить подобные технологии во все области к 2030 году.