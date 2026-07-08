Госдума узаконила оплачиваемые стажировки для молодых специалистов

Tекст: Елизавета Шишкова

Новый закон о стажировках для молодежи Госдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении, передает РИА «Новости».

Документ вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку в сфере труда, которая оформляется срочным трудовым договором и дает первый профессиональный опыт под руководством наставника.

Стажером может стать человек, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходящий профессиональное обучение. Заключить договор о стажировке нужно не позднее одного года после получения образования, при этом этот срок приостанавливается на время военной службы, в том числе по мобилизации, декретного отпуска, болезни и в других случаях, предусмотренных законом.

Стажировка не может длиться более шести месяцев, в названии должности обязательно указывается статус стажера, а работодатель обязан обеспечить наставничество и прописать порядок стажировки и оценки результатов в локальном акте. Важная гарантия: при заключении после стажировки трудового договора с тем же работодателем испытательный срок не устанавливается. Новый механизм не распространяется на госслужащих, муниципальных служащих, а также на стажировки по охране труда и допуску к профессии – для них сохраняются прежние правила. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

«Законы должны работать на будущее. Именно такую задачу решает законопроект о стажировках. Сегодня стажировка – это серая зона. Молодой специалист приходит на предприятие, а его правовой статус непонятен: то ли он работник, то ли ученик, то ли просто «понаблюдай». Законопроект вносит ясность: стажировка становится полноценным трудовым договором с оплатой, стажем и больничным. Срок – до шести месяцев, плюс обязательное наставничество», - заявил депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, вводящие специальный статус стажера для студентов и выпускников в течение первого года после обучения.

Президент Владимир Путин поручил правительству определить стажировки как отдельный вид срочных трудовых отношений в целях приобретения первичного профессионального опыта.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий функции наставника к дополнительной работе с доплатой.