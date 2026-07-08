Иностранка пыталась провезти в Шереметьево украшения на миллионы рублей

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники Федеральной таможенной службы предотвратили незаконный ввоз партии драгоценностей в столичном аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

«Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью более 12 млн рублей. Незадекларированные товары были обнаружены в багаже 60-летней иностранной гражданки, прибывшей из Пекина», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе досмотра у пассажирки нашли 18 ювелирных предметов, завернутых в платки. Среди них оказались кольца, серьги, колье и браслеты. Женщина пыталась убедить инспекторов, что везет бабушкино наследство и всегда носит украшения с собой в качестве памяти.

Однако проведенная экспертиза показала, что все изъятые вещи являются абсолютно новыми и изготовлены из золота 999-й пробы. В отношении иностранки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. За это правонарушение ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сотрудники таможни во Внуково обнаружили в багаже пассажирки незадекларированные ювелирные изделия на два миллиона рублей.

В середине того же месяца инспекторы Шереметьево задержали мужчину с сотнями спрятанных в джинсах бриллиантов.

В феврале у прилетевшей из Дубая россиянки изъяли украшения Cartier стоимостью более пяти миллионов рублей.