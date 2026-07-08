Тренер Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу

Хорватский футбольный союз официально подтвердил отставку специалиста, передает ТАСС.
«Работа в сборной требует принятия множества сложных решений, но это, безусловно, было для меня самым трудным», – признался наставник.
Бывший тренер отметил, что невероятно гордится завоеванными медалями и достигнутым единством команды с народом. По словам специалиста, поддержка болельщиков заставила задуматься о продолжении карьеры, однако настало подходящее время для ухода. Он подчеркнул, что покидает должность с чувством выполненного долга и желает преемнику успехов.
Специалисту исполнилось 59 лет, он руководил хорватами с октября 2017 года. Под его началом футболисты завоевали серебро на чемпионате мира в России и бронзу на турнире в Катаре. На первенстве 2026 года хорваты дошли до стадии плей-офф, где уступили португальцам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии победила хорватскую команду в матче 1/16 финала чемпионата мира.
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