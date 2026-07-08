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    8 июля 2026, 14:29 • Новости дня

    В Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники пограничной полиции поймали в Тбилиси российского гражданина, который находился в розыске по запросу французских властей, сообщили в грузинском МВД.

    Мужчина числился в базе данных Интерпола по запросу Франции за совершение особо тяжкого преступления, сообщает ТАСС.

    Операция прошла в рамках специальных следственных мероприятий. Сейчас власти готовят необходимые документы для начала процедуры экстрадиции подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники Интерпола задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина.

    В июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух фигурантов международных уголовных дел.

    В августе прошлого года грузинские полицейские поймали в Батуми разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины.

    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    7 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен формально сможет принять участие в выборах президента страны в 2027 году, пишет агентство France-Presse (AFP).

    Апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение», передает РИА «Новости».

    В марте прошлого года суд запретил ей избираться в органы государственной власти на пять лет из-за дела о растрате средств Европарламента. Запрет вступил в силу немедленно, несмотря на поданную апелляцию. В итоге срок ограничения был снижен до 45 месяцев, при этом 30 из них назначены условно.

    «Марин Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах», – отмечает AFP.

    Поскольку первоначальное наказание начало действовать весной прошлого года, реальный срок запрета считается уже отбытым. Таким образом, политик вернула себе право бороться за пост главы государства.

    Кроме того, политику назначен штраф в размере 100 тыс. евро и три года лишения свободы. Из них два года условно, а один год – с ношением электронного браслета. Ранее она отмечала, что откажется от ведения избирательной кампании с браслетом. В таком случае партию на выборах может представить Жордан Барделла.

    Напомним, парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза. Судья приговорила политика к солидному штрафу и запрету избираться в течение пяти лет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о целенаправленном устранении конкурента перед президентскими выборами.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 12:00 • Новости дня
    В результате взрывов в Дамаске во время визита Макрона пострадали 18 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время взрывов в столице Сирии в момент пребывания в городе президента Франции Эммануэля Макрон пострадали десятки людей, сообщили в МВД страны.

    Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одно из взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем Four Seasons, где остановился сам Макрон. Другая бомба была в припаркованной поблизости машине.

    В момент инцидента французского лидера в гостинице не было. Он находился на переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, откуда звуки взрывов не были слышны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск.

    В Дамаске произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился Макрон.

    Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

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    7 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

    Решение о выдвижении кандидатуры было принято по итогам совещания партии «Национальное объединение», передает ТАСС.

    «Я буду участвовать в президентских выборах», – заявила лидер парламентской фракции. Свое заявление она сделала во время выступления в эфире телеканала TF1.

    Напомним, апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение».

    В марте прошлого года политик заявила о намерении обжаловать первоначальный обвинительный приговор.

    На фоне судебных разбирательств большинство французских избирателей выразили готовность голосовать на выборах за Жордана Барделла.

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    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

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    5 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Лесной пожар во Франции вынудил власти начать массовую эвакуацию населения

    BFMTV: Во Франции эвакуируют 10 тыс. человек из-за лесного пожара

    Tекст: Антон Антонов

    В южном французском департаменте Восточные Пиренеи крупный лесной пожар заставил власти начать массовую эвакуацию населения, сообщает телеканал BFMTV.

    В департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции власти организовали эвакуацию около 10 тыс. человек из зон, охваченных лесными пожарами, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Полностью выселяется коммуна Ий-сюр-Тет с примерно 5,5 тыс. жителей, которых временно разместят в районе Мулен-а-Ван в Перпиньяне. Еще примерно 5 тыс. человек вывезли из 19 коммун и кемпингов в области Аспр и рядом с ней, передает РИА «Новости».

    По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, пожар в Восточных Пиренеях охватил 2 тыс. га.

    Он сообщил, что из примерно 20 крупных природных пожаров по стране шесть являются «критическими», а три не локализованы, пишет Le Figaro.

    Крупнейшее возгорание, по его словам, зафиксировано именно в Восточных Пиренеях. Министр также отметил сухую жаркую погоду и рассказал, что при тушении пострадал один пожарный.

    О серьезных лесных пожарах также заявили в департаментах Гар, где горит более 500 га, и Дром с площадью возгорания 350 га. Пожарная служба департамента Од сообщила о пожаре в районе Каркассона. Из-за огня закрыты загородные дороги местного и регионального значения, в том числе трасса A9 в сторону Испании.

    В департаменте Верхняя Луара пожар, распространившийся на площади 50 га, привел к приостановке движения поездов между коммуннами Клермон-Ферран и Ним. Национальная метеорологическая служба в воскресенье объявила повышенную опасность природных пожаров на юге и в центральной части Франции из-за сочетания высокой температуры воздуха и сильного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 24 июня рекордная жара установила новый температурный рекорд со средней максимальной температурой 38,2 градуса Цельсия.

    В 2025 году лесной пожар в департаменте Од на юге Франции за сутки распространился на 13 тыс. га и стал крупнейшим в стране за последние 20 лет.

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    6 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Грузинская церковь назвала главного европейского лоббиста ЛГБТ

    Грузинская церковь назвала главным европейским лоббистом ЛГБТ Хаджу Лабиб

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лабиб настойчиво призывала патриархию Грузии помочь с популяризацией однополых браков, заявил телекомпании «Имеди» руководитель службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе.

    По его словам, во время посещения Грузии в августе 2023 года Лабиб, тогда глава МИД Бельгии, прибыла в патриархию с «неожиданной просьбой».

    «Мы тогда не предали это огласке из-за высокого уровня политической поляризации в обществе, – рассказал священнослужитель. – Лабиб сказала на встрече в патриархии, что у этого института достаточно высокое влияние на общество, которое сильно отстало от тенденций 21-го века и не приемлет однополые браки».

    «После этого она сказала нам, что мы должны помочь с популяризацией однополых браков», – заявил Андриа Джагмаидзе.

    «Когда мы стали задавать вопросы, Хабиб заявила, что не пришла дискутировать и ушла», – отметил представитель ГПЦ.

    По его словам, Брюсселю, который резко критикует Тбилиси за законодательный запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), «не интересны настроения грузинского общества, приверженность к семейным ценностям, поэтому там называют такую позицию церкви по этому вопросу «российскими клише».

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    6 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, сообщило сирийское государственное телевидение.

    Он стал первым западным лидером, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 года, передает ТАСС.

    В ходе пребывания в сирийской столице Макрон проведет переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. Как сообщает государственное телевидение, французский лидер намерен призвать Дамаск «играть более активную роль в снижении напряженности в регионе».

    Ранее пресс-служба президента Сирии сообщила, что глава Франции нанесет визит для укрепления двусторонних отношений. Указывалось, что Макрона сопровождает делегация, в состав которой вошли инвесторы и представители французских компаний. Политики также проведут круглый стол с участием обеих делегаций.

    Ранее сообщалось, что Макрон запланировал поездку в Дамаск вместе с делегацией инвесторов.

    Незадолго до этого сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны. В прошлом году Министерство финансов США исключило главу арабской республики из санкционного списка.

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    7 июля 2026, 23:46 • Новости дня
    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако женщины предъявлено обвинение

    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако предъявили обвинение

    Tекст: Катерина Туманова

    Двух украинцев, сотрудника украинской разведки и бывшего правоохранителя, задержали по подозрению в убийстве женщины, которая могла организовать взрыв в Монако, связанный с покушением на Вадима Ермолаева.

    Офис генерального прокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Тело погибшей было обнаружено под Киевом во вторник. Задержанными оказались сотрудник главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов.

    «При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    По данным следствия, преступление было совершено после возвращения женщины на Украину.

    Ранее Интерпол объявил Березовскую в розыск по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

    Инцидент произошел 29 июня в Монако, где в результате взрыва пострадали три человека, включая самого предпринимателя. Местная прокуратура отказалась квалифицировать произошедшее как теракт. По версии французских журналистов, взрыв мог быть организован СБУ в качестве предупреждения для Ермолаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку. Замгенпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

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    7 июля 2026, 15:32 • Новости дня
    Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату

    Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату средств ЕП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского парламента.

    Апелляционная инстанция вынесла решение по громкому делу лидера правой партии «Национальное объединение». Судьи согласились с выводами о растрате денег Европейского парламента, передает РИА «Новости».

    «Марин Ле Пен признана виновной», – говорится в материале французских журналистов. Телеканал BFMTV первым сообщил о завершении рассмотрения апелляции известного политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза.

    Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Лидер французских правых сразу сообщила о намерении обжаловать данный вердикт.

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    6 июля 2026, 11:20 • Новости дня
    Грузия отказалась продавать Китаю долю в Анаклийском порту

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Государство будет владеть 100% строящегося на Черном море самого глубоководного порта – Анаклийского, заявила на пресс-конференции министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее словам, «терминалы будут сдаваться в аренду иностранным партнерам и компаниям по принципу «лендлорда».

    «Принято очень важное решение – государство будет основным владельцем морской и портовой инфраструктуры, самостоятельно обеспечивая развитие и управление», – заявила министр.

    По словам Мариам Квривишвили, этот порт сыграет важнейшее значение в развитии «Срединного коридора» между Европой и Азией, поэтому Грузии важно сохранить в проекте «ключевую роль».

    В течение шести лет правительство вложит в строительство порта, автомагистралей и железных дорог 7 млрд долларов, сообщила министр.

    Первое судно в порт, где глубина должна быть 20 метров, должно войти в 2029 году. Сейчас идут работы по углублению дна, их проводит бельгийская компания Jan De Nu.

    Ранее Запад упрекал Грузию в том, что она передала права на Анаклиа Китаю.

    В последнее время вырос интерес к порту со стороны соседей Грузии по Южному Кавказу, стран Центральной Азии и Персидского залива.

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    8 июля 2026, 12:54 • Новости дня
    Делегация Грузии покинула ПА ОБСЕ

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Делегация Грузии в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ в Гааге из-за того, что Парламентская ассамблея приняла резолюцию с критикой Тбилиси, в которой содержатся, в частности, требования «освободить политзаключенных» и отозвать ряд законов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава делегации, председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что резолюция «целенаправленно искажает политическую реальность в Грузии и содержит грубую фактическую ложь».

    По его словам, «резолюция противоречит национальным интересам Грузии».

    Спонсором резолюции стал американский конгрессмен Джо Уилсон, лоббирующий интересы грузинской радикальной оппозиции.

    Члены грузинской делегации заявили об утрате со стороны Тбилиси доверия к институту ПА ОБСЕ.

    Ранее Грузия заморозила свое участие в ПАСЕ из-за несправедливых требований к Тбилиси.

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    6 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Бывший министр обороны Грузии получил срок за попытку госпереворота

    Экс-министра обороны Грузии Ахалаю осудили за призыв к свержению власти

    Tекст: Мария Иванова

    Тбилисский городской суд признал Бачо Ахалаю виновным в призывах к насильственному изменению конституционного строя и назначил ему два с половиной года лишения свободы.

    Бывший руководитель грузинского оборонного ведомства понесет наказание за преступления против государства, передает РИА «Новости».

    Установлена вина политика в призывах к насильственному изменению конституционного строя страны.

    «Суд признал Бачо Ахалаю виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. Решение огласил судья Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили», – отмечается в распространенном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Служба госбезопасности Грузии задержала бывшего министра по делу об организации государственного переворота.

    Перед заключением под стражу политик пообещал достать своих оппонентов из могил.

    В мае суд приговорил десятерых соучастников попытки свержения власти к длительным тюремным срокам.

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    6 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству Лекорню

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижняя палата французского парламента не поддержала инициативу левых партий об отставке кабинета министров из-за недостаточных мер по борьбе с изменением климата.

    Национальное собрание Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню, передает ТАСС. Инициативу поддержали лишь 132 депутата, тогда как для отставки кабинета министров требовалось собрать 289 голосов.

    «Резолюция о недоверии не принята», – заявила спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

    Авторами резолюции выступили представители левых партий. Они обвинили правительство в бездействии в вопросах изменения климата и сочли недостаточными меры кабмина по подготовке к экстремальной жаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром.

    В январе депутаты Национального собрания отклонили пятый вотум недоверия правительству. В феврале попытка отправить кабинет министров в отставку провалилась в девятый раз.

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    8 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Макрон привлек внимание солнцезащитными очками на саммите НАТО
    Макрон привлек внимание солнцезащитными очками на саммите НАТО
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский лидер Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках во время общей фотосессии участников саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

    Президент Франции позировал на традиционном семейном фото между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и финским коллегой Александром Стуббом, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали о проблемах со зрением у главы государства. «Проблема с глазами», – поясняли в окружении французского лидера.

    Политик не раз появлялся на публике в темных очках. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо даже в шутку предполагал, что Макрон прячет синяк после пощечины от супруги Брижит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение французского лидера объяснило ношение темных очков проблемами со здоровьем.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо связал этот необычный имидж с семейной ссорой.

    В январе президент Франции рассказал о лопнувшем в глазу сосуде.

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