Ветеран ЦСКА назвал самую прогрессирующую сборную чемпионата мира

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высоко оценил игру испанских футболистов, пишет «Газета.Ru».
«Испания потихонечку набирает кондиции, у них очень хорошие игроки – они сыграны великолепно, в середине поля взаимопонимание у них на высочайшем уровне», – заявил эксперт. По его мнению, команда будет играть еще сильнее.
Оценивая выступление португальцев, ветеран отметил плохое физическое состояние игроков. Специалист считает, что команда не смогла реализовать свой колоссальный потенциал из-за усталости после длинного клубного сезона. Пик формы футболистов пришелся на внутренние чемпионаты и Лигу чемпионов.
Напомним, испанцы выбили португальцев из турнира благодаря голу Микеля Мерино на 91-й минуте. Матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду. За выход в полуфинал испанская команда поборется со сборной Бельгии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.
Главный тренер проигравшей команды Роберто Мартинес покинул свой пост в связи с истечением контракта.
А нападающий Криштиану Роналду взял паузу для раздумий о своем спортивном будущем.