  • Новость часаПутин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС
    8 июля 2026, 14:31 • Новости дня

    Ветеран ЦСКА назвал самую прогрессирующую сборную чемпионата мира

    Ветеран ЦСКА Масалитин назвал Испанию самой прогрессирующей сборной мундиаля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальная команда Испании демонстрирует впечатляющий рост по ходу турнира благодаря сыгранности футболистов и высокому уровню взаимопонимания в центре поля, считает легенда ЦСКА Валерий Масалитин.

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высоко оценил игру испанских футболистов, пишет «Газета.Ru».

    «Испания потихонечку набирает кондиции, у них очень хорошие игроки – они сыграны великолепно, в середине поля взаимопонимание у них на высочайшем уровне», – заявил эксперт. По его мнению, команда будет играть еще сильнее.

    Оценивая выступление португальцев, ветеран отметил плохое физическое состояние игроков. Специалист считает, что команда не смогла реализовать свой колоссальный потенциал из-за усталости после длинного клубного сезона. Пик формы футболистов пришелся на внутренние чемпионаты и Лигу чемпионов.

    Напомним, испанцы выбили португальцев из турнира благодаря голу Микеля Мерино на 91-й минуте. Матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду. За выход в полуфинал испанская команда поборется со сборной Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Главный тренер проигравшей команды Роберто Мартинес покинул свой пост в связи с истечением контракта.

    А нападающий Криштиану Роналду взял паузу для раздумий о своем спортивном будущем.

    6 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Исход матча Бразилии и Норвегии вновь подтвердил, что в футболе невозможно просчитать все заранее, сказал газете ВЗГЛЯД экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя вылет пятикратных чемпионов мира из турнира в 1/8 финала. Он объяснил, почему неудача фаворитов стала закономерной частью нынешнего чемпионата мира.

    «Я думаю, что каждые девять человек из десяти были уверены, что Бразилия, конечно, обыграет Норвегию – ту самую Норвегию, которая до этого со скрипом прошла матч с Кот-д'Ивуаром. Хотя по игре бразильцы проигрывали, по-хорошему им вообще не должны были уступать. Но, как часто бывает и как я уже много раз говорил, футбол – это не наука, здесь нет формулы. Ты можешь быть прекрасно готов, давить, давить, давить, а потом соперник один раз выйдет в центр поля и забьет», – говорит Мостовой.

    По его словам, именно в этой непредсказуемости и заключается вся прелесть игры. При этом он напомнил, что еще перед стартом называл нынешнее первенство турниром сюрпризов. «Сюрпризов в начале было много, сейчас поменьше, но они продолжаются. Ну что говорить – забивали бы бразильцы свой пенальти в начале, и игра была бы сделана. Забили бы потом еще, может, второй, и спокойно выиграли бы», – рассуждает собеседник.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Он подчеркивает, что предыдущие матчи турнира служат этому подтверждением. Например, в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Сенегала вела у Бельгии до 86-й минуты со счетом 2:0, без всяких шансов для соперника, а в итоге на табло оказался совсем другой результат. По его словам, то же самое происходило и с другими командами.

    «Поэтому еще раз подчеркиваю: это футбол, это же не наука. И прекрасно, что такое происходит на этом турнире. Дальше будем смотреть еще с большим удовольствием», – заключил Мостовой.

    После поражения от Норвегии лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, провел свой 15-й матч на мировых первенствах и обошел по этому показателю Пеле, а после финального свистка не смог сдержать слез. За карьеру в сборной он забил 80 мячей в 130 матчах.

    Комментарии (6)
    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

    Комментарии (20)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    @ Chris Arjoon/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отказался рассматривать жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на отмену красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна.

    Заявление было признано неприемлемым к рассмотрению, передает ТАСС. «Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

    Из-за этого решения нападающий сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча между командами США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Ранее президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене наказания американского футболиста.

    Дисциплинарный комитет организации заменил дисквалификацию Фоларина Балогуна испытательным сроком на один год.

    Бельгийские политики и спортивные чиновники резко осудили снятие санкций перед матчем чемпионата мира.

    Комментарии (6)
    8 июля 2026, 02:30 • Новости дня
    Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу

    Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

    Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу
    @ IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам прошедших матчей окончательно определились участники следующей стадии мирового первенства по футболу с участием 48 национальных команд.

    Вторник стал заключительным днем первой стадии плей-офф. Теперь болельщиков ждут четыре захватывающих противостояния за выход в полуфинал, передает РИА «Новости».

    В Бостоне 9 июля сыграют сборные Франции и Марокко. В Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией.

    В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

    Текущий турнир вошел в историю как первый чемпионат мира с участием 48 сборных. Соревнования на территории США, Канады и Мексики завершатся 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ. Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ, из-за чего плачущий Роналду пообещал обдумать завершение карьеры.


    Комментарии (2)
    7 июля 2026, 05:20 • Новости дня
    Сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ

    Бельгия обыграла сборную США и оставила ее без четвертьфинала

    Сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ
    @ Xu Chang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная Бельгии одержала уверенную победу над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Сиэтле.

    Бельгийские футболисты уверенно переиграли американцев в матче 1/8 финала мирового первенства. Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 4:1.

    У победителей дважды отличился Шарль де Кетеларе, еще по одному мячу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. Единственный гол сборной США записал на свой счет Малик Тилльман, передает РИА «Новости».

    В стартовом составе американской команды вышел нападающий Фоларин Балоган, чья красная карточка была приостановлена дисциплинарным комитетом ФИФА.

    Президент США сообщил, что обращался в организацию по этому вопросу, а также поблагодарил ФИФА за исправление «огромной несправедливости».

    Сборная США покидает турнир на стадии 1/8 финала на четвертом чемпионате мира подряд. Ранее соревнования покинули другие страны-хозяйки – Канада и Мексика.

    В четвертьфинале 10 июля сборная Бельгии встретится с действующими чемпионами Европы – испанцами. Турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал текущий турнир последним в карьере. После проигрыша Роналду пообещал обдумать завершение карьеры. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

    Комментарии (16)
    6 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    ЕК возмутилась отменой дисквалификации игрока США после звонка Трампа

    Politico: ЕК возмутилась отменой дисквалификации игрока США после звонка Трампа

    ЕК возмутилась отменой дисквалификации игрока США после звонка Трампа
    @ Xu Chang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Еврокомиссии потребовали обеспечить прозрачную конкуренцию в спорте, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом для критики стала отмена дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Наказание за удаление в игре против Боснии аннулировали после телефонного разговора Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино.

    Пресс-секретарь европейского ведомства Ева Хрнцирова подчеркнула важность независимости профильных организаций. «Мы уважаем автономию спорта и уважаем право спортивных федераций определять критерии, по которым соревнуются участники», – заявила она. Чиновница добавила необходимость выносить любые вердикты исключительно объективно.

    Еврокомиссар по вопросам спорта Гленн Микаллеф отметил подрыв самостоятельности спортивных инстанций из-за политического вмешательства. Действия всемирной федерации сочли неоправданными в УЕФА, обвинив коллег в переходе красной линии. Глава МИД Бельгии Максим Прево также усомнился в способности ФИФА защищать честную игру.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер тоже выступил с аккуратной критикой инцидента. Политик передал через своего представителя, что подобные решения должны оставаться исключительно в ведении футбольных властей.

    Напомним, президент США Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна.

    Руководство УЕФА резко осудило замену наказания американского форварда на испытательный срок.

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение вердиктом Международной федерации футбола.

    Комментарии (13)
    6 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    @ Adam Hunger/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар завершил карьеру в национальной команде.

    Лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар принял решение завершить международную карьеру, передает РИА «Новости». Накануне команда Бразилии проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2 в матче одной восьмой финала чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.

    Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах, позволив обойти по данному показателю легендарного Пеле. В конце игры футболист реализовал пенальти, а после финального свистка не смог сдержать слез.

    «Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», – приводит слова 34-летнего спортсмена бразильское издание Globo. За свою карьеру в сборной Неймар забил 80 мячей в 130 матчах. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии обыграла бразильскую команду в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий норвежцев Эрлинг Холанд оформил дубль в этой встрече.

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду тоже назвал текущий турнир последним в своей карьере.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    Комментарии (7)
    8 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Капитан аргентинской сборной Лионель Месси пояснил, что заплакал от радости и облегчения после тяжелого матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором команда Аргентины отыгрались со счета 0:2.

    Месси не смог сдержать эмоций после финального свистка в матче против национальной команды Египта, завершившегося со счетом 3:2. Футболист признался, что его реакция была вызвана желанием продолжить выступление на турнире, передает ТАСС.

    «Нет, это была небольшая радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу, и это не могло закончиться сегодня, мы не хотели завершать выступление», – ответил Месси на вопрос журналистов о том, не связаны ли слезы с мыслями о возможном последнем матче за сборную.

    Спортсмен добавил, что эмоции стали результатом напряженной игры и проделанной работы. По его мнению, аргентинская команда заслужила право идти дальше. Футболист подчеркнул, что отыгрываться со счета 0:2 всегда непросто, однако его коллектив никогда не сдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины обыграла египтян в матче 1/8 финала со счетом 3:2.

    В этой встрече Лионель Месси установил рекорд результативности для шести игр плей-офф подряд.

    Ранее на групповом этапе турнира капитан команды уже плакал из-за пережитых трудных дней.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    США попросили ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной Балогана

    Журналист Джейкобс: США попросили ФИФА отменить красную карточку Балогана

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Белого дома напрямую обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отменить красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, сообщил журналист Бен Джейкобс. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    «Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна», – написал Джейкобс в X.

    По его данным, в федерации настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за статьи 27 дисциплинарного кодекса и независимости комиссии.

    Сборная США 1 июля обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

    Балоган открыл счет, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику сборной БиГ Тарику Мухаремовичу.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие удаления с испытательным сроком на один год по статье 27, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры, и нападающий сможет выйти в матче 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле 6 июля.

    Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    Власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

    Комментарии (2)
    6 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежская команда переиграла сборную Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке, сообщают информационные агентства.

    Сборная Норвегии победила со счетом 2:1. Оба гола северян забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах, передают РИА «Новости».

    У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти. При этом на 14-й минуте с 11-метровой отметки не смог забить Бруно Гимарайнс.

    Благодаря дублю в ворота Бразилии на счету Холанда стало семь голов на нынешнем чемпионате мира. Форвард сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

    Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли, и провел свой 15-й матч на мировых первенствах, превзойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира Пеле. Рекорд среди бразильцев по-прежнему принадлежит Кафу, у которого 20 игр на чемпионатах мира.

    В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем матча между сборными Мексики и Англии. Норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, ранее их лучшим результатом был выход в 1/8 финала в 1938 и 1998 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

    Сборная Бразилии в матче 1/16 финала вырвала победу у Японии со счетом 2:1.

    Комментарии (6)
    7 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился голом в матче против Египта, установив уникальное достижение в истории мировых первенств.

    Капитан аргентинской команды поразил ворота соперника в шестой игре плей-офф подряд, передает ТАСС.

    Голевая серия звездного форварда началась еще на чемпионате мира 2022 года со стадии 1/8 финала.

    На предыдущем турнире футболист забивал сборным Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции, причем французам он отправил два мяча. На первенстве 2026 года в 1/16 финала от его действий пострадала команда Кабо-Верде. За всю серию нападающий записал на свой счет семь точных ударов.

    До этого достижения рекорд принадлежал трем игрокам, забивавшим в пяти матчах плей-офф кряду. Такую результативность демонстрировали бразильцы Леонидас и Вава, а также венгерский футболист Дьердь Шароши.

    Сам матч 1/8 финала против сборной Египта, прошедший в Атланте, завершился волевой победой аргентинцев со счетом 3:2. Уступая два мяча после голов Яссера Ибрахима и Мостафы Зико, южноамериканцы смогли переломить ход встречи благодаря точным ударам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал мундиаля. Лионель Месси побил бомбардирский рекорд Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира. На старте группового этапа капитан аргентинцев оформил победный хет-трик в ворота сборной Алжира.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 05:42 • Новости дня
    Тренер Бельгии Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА по Балогану

    Tекст: Антон Антонов

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, чья команда встретится со сборной США 6 июля, прокомментировал снятие дисквалификации с нападающего США Фоларина Балогана.

    «Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя – там все сказано предельно ясно», – приводит слова тренера Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA).

    RBFA заявила, что «поражена» решением ФИФА, передает Reuters.

    RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер по этому поводу, передает РИА «Новости».

    Гарсия подчеркнул, что, по его мнению, за всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило, а протест бельгийской федерации направлен на защиту принципов футбола и спортивной честности. При этом он добавил, что участие одного игрока не меняет план команды на предстоящий поединок.

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что команда сохраняет спокойствие и хочет выиграть матч на поле, а разбираться с решениями ФИФА должна федерация. Он назвал произошедшее опасным и странным прецедентом и особенно подчеркнул, что решение было принято буквально за сутки до игры.

    Встреча США и Бельгии состоится 6 июля в Сиэтле, а Балоган может стать первым игроком со времен чемпионата мира 1970 года, который выйдет на следующий матч турнира после удаления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    УЕФА назвал решение ФИФА по Балогану переходом черты

    УЕФА осудил приостановку дисквалификации Балогана перед матчем США – Бельгия

    Tекст: Мария Иванова

    Решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана перед игрой с Бельгией вызвало резкую реакцию УЕФА.

    Международная федерация футбола приостановила действие дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии, передает ТАСС.

    Дисциплинарный комитет ФИФА заменил наказание испытательным сроком на один год, что позволило форварду выйти на предстоящую игру.

    В заявлении пресс-службы УЕФА подчеркнули: «Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом «красной черты»». В организации отметили, что футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые обеспечивают честное и прозрачное соперничество, и добавили, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не зависит от усмотрения и не требует отдельного решения.

    В УЕФА указали, что принцип не допускает исключений, особенно по ходу турнира, когда другие игроки уже отбывали аналогичные наказания. Союз выразил крайнее недоумение по поводу «беспрецедентного, непостижимого и неоправданного» решения и предупредил об угрозе честности игры и доверия к турниру.

    Ранее The Athletic сообщил, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена подать апелляцию.

    Балогана удалили в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины, завершившемся со счетом 2:0 в пользу США. Американский форвард получил красную карточку за удар соперника, защитника Тарика Мухаремовича, шипами бутс сзади по ноге. Встреча между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана перед матчем чемпионата мира.

    Представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА о снятии дисквалификации с американского нападающего.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Трамп прокомментировал свое вмешательство в приостановку дисквалификации футболиста США
    Трамп прокомментировал свое вмешательство в приостановку дисквалификации футболиста США
    @ BENJAMIN FANJOY/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал указаний главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино относительно ситуации с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира.

    Комментируя  на брифинге в Белом доме инцидент, американский лидер подчеркнул, что его действия ограничились просьбой, передает ТАСС. «Все, что я сделал, – это попросил о пересмотре [ситуации]. Поскольку не считал, что произошло нарушение», – сказал он.

    Трамп отдельно отметил, что не пытался влиять на решения руководства ФИФА. «Я не говорил ему, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», – заявил президент США.

    Ситуация вокруг Балогуна возникла на фоне решения ФИФА, принятого 5 июля, отсрочить его дисквалификацию, что позволило игроку выйти на поле в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. В свою очередь, Футбольная ассоциация Бельгии уже заявила о намерении оспорить это решение.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогуна.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) резко осудил приостановку наказания американского нападающего.

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола.

    Комментарии (5)
    Главное
    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным
    Эстония вручила ноту российскому послу
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США