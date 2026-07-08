Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

Документ обязывает трудовых мигрантов обеспечивать себя и иждивенцев доходом, не уступающим прожиточному минимуму с учетом регионального коэффициента, передает РИА «Новости».

Если иностранец работает в нескольких регионах, за основу берется наибольший показатель.

Закон предполагает внедрение механизма контроля за заработками приезжих. Налоговые органы будут регулярно информировать МВД о доходах иностранцев. В случае выявления недостаточного уровня заработка трудовой договор аннулируется, а срок пребывания в России сокращается. Также усложняется процедура продления патентов: при отсутствии данных о доходах или их недостаточности документ не оформят.

При аннулировании или отказе в продлении патента мигрант обязан покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней. Аналогичные правила распространяются на иностранцев, работающих по разрешениям. Дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выехать из России в течение месяца либо оформить собственный патент с уплатой авансового платежа.

Новые нормы наделяют МВД правом проверять доходы мигрантов и факт уплаты налогов. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года. Правила о финансовом обеспечении семьи и сокращении сроков пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.

Позже нижняя палата парламента одобрила инициативу о выезде детей иностранных работников из России по достижении совершеннолетия.

В мае депутаты приняли закон о запрете на выдачу гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.