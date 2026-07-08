Онищенко предостерег россиян от поездок на Бали из-за гриппа

Академик Онищенко предупредил туристов о риске заражения гриппом на Бали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российским туристам следует помнить, что на Бали циркулирует штамм гриппа, против которого в нашей стране только готовят вакцину, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Бали находится в Южном полушарии. Что такое Южное полушарие? У нас с вами середина лета, а у них середина зимы. Конечно, на Бали сугробов нет, но грипп там циркулирует», – подчеркнул эксперт в ходе пресс-конференции.

По его словам, отправляющиеся ближе к экватору россияне должны понимать свою уязвимость перед вирусом, прививать от которого начнут лишь в конце августа. Кроме того, академик спрогнозировал обострение ситуации с коронавирусом на острове из-за зимнего сезона, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появились сообщения о десятках заболевших гонконгским гриппом среди российских туристов и релокантов на Бали. Отмечалось, что инфекция переносится тяжелее ковида. Позже в Роспотребнадзоре уточнили, что под симптомами гриппа может скрываться лихорадка денге, поэтому вернувшимся гражданам необходимо внимательно следить за здоровьем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор предупредил туристов о маскировке лихорадки денге под обычный сезонный грипп на Бали.

Ранее Онищенко попросил возвращающихся из эндемичных стран граждан информировать медиков о своих поездках.

А посол России в Индонезии Сергей Толченов посоветовал отдыхающим избегать сомнительных баров из-за угрозы отравления контрафактным спиртным.