Освобожденная из мьянманского плена сообщила о двух россиянках в заложницах

Tекст: Мария Иванова

Вырвавшаяся из рук злоумышленников гражданка России поделилась деталями своего заточения, передает РИА «Новости». Пострадавшая сообщила, что видела в мошенническом лагере еще двух соотечественниц.

«Там же находились еще две русские девушки. Мы практически не общались, поэтому я не знаю, оказались ли они там добровольно или тоже стали жертвами обмана. Что с ними сейчас, мне неизвестно», – призналась собеседница агентства.

Изначально иностранец пригласил россиянку на работу, однако по прилете в Янгон неизвестные отвезли ее в закрытый комплекс.

Кураторы заявили, что девушка продана, и заставили участвовать в любовных аферах, предпочитая использовать привлекательных блондинок. Пленница выманивала средства на поддельные инвестиционные платформы, находясь под круглосуточным наблюдением.

Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. Благодаря совместной операции российских дипломатов, сотрудников МВД и азиатских правоохранителей спасенную передали посольству в Таиланде для безопасной отправки домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китаец из приложения для знакомств Tinder продал россиянку в рабство в Мьянму.

В начале июня полиция освободила девушку из подпольного мошеннического кол-центра. Накануне пострадавшую передали российским дипломатам в Таиланде для возвращения на родину.