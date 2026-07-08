Киргизию сотрясли два мощных землетрясения

Два землетрясения магнитудой до пяти произошли ночью в Киргизии

Tекст: Мария Иванова

Два землетрясения магнитудой до пяти почувствовали в Киргизии в ночь со вторника на среду, передает РИА «Новости».

По данным института сейсмологии Национальной академии наук республики, пострадавших и серьезных разрушений нет.

«В 1.54 по местному времени (22.54 мск) 8 июля в Кыргызской Республике сейсмостанции института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре четыре балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3, с энергетическим классом 9,9», – рассказали в ведомстве.

Очаг первого землетрясения располагался в Джалал-Абадской области, в семи километрах от села Тоскоол.

Второе землетрясение магнитудой пять произошло в 4.42 по местному времени. Его эпицентр находился на территории Таджикистана, в 40 километрах от киргизского села Кара-Тейит. Интенсивность толчков в населенных пунктах республики составила от 2,5 до четырех баллов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня жители нескольких регионов Таджикистана ощутили сильные подземные толчки магнитудой 5.

Месяцем ранее специалисты зафиксировали колебания аналогичной силы в Джалал-Абадской области Киргизии.

В январе землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге республики вблизи села Каблан-Кель.