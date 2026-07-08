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    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС
    8 июля 2026, 13:30 • Новости дня

    Песков заявил о постоянном контакте Путина с экономическим блоком правительства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами на фоне текущей турбулентности и снижения основных показателей на фондовом рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российский лидер регулярно обсуждает текущую ситуацию с профильными министрами, передает РИА «Новости».

    Представители СМИ поинтересовались, насколько снижение индексов и общая турбулентность на фондовом рынке попадают в поле зрения властей.

    «Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства плотно занимается экономической проблематикой. Подобные профильные совещания регулярно проходят в закрытом режиме.

    В прошлом месяце российский лидер озвучил ряд значимых инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крымского полуострова.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов.

    Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    5 июля 2026, 23:59 • Новости дня
    Песков назвал Путина и Иванова близкими соратниками

    Tекст: Антон Антонов

    Ушедший из жизни Сергей Иванов был для президента России Владимира Путина близким соратником, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», – заявил Песков Павлу Зарубину для ИС «Вести».

    Он подчеркнул, что Иванов всегда занимал «весьма и весьма ответственные должности» и на каждом месте трудился самоотверженно, не жалея себя. Песков добавил, что лично наблюдал его работу более чем 20 лет и назвал этот период огромной частью собственной жизни.

    По словам пресс-секретаря, уход Сергея Иванова стал большой утратой для всех, кто с ним работал. Особенно болезненной потерей Песков назвал ее для Путина, отметив значимость Иванова для президента в личном плане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 74-м году жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался.

    Президент России Владимир Путин направил семье Иванова телеграмму с глубокими соболезнованиями. Позднее глава государства посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    7 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    «Победа» Путина украсила Овальный зал парламента Республики Сербской

    Подарок Путина стал украшением парламента Республики Сербской

    Tекст: Катерина Туманова

    Подаренная президентом России Владимиром Путиным литография «Победа» заняла почетное место в Овальном зале Народной скупщины Республики Сербской.

    «С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства. <...> Литография, которая теперь висит на стене Овального зала», – приводит ТАСС сообщение парламента страны в соцсети Х.

    Там сообщается, что литографию передали председателю парламента Ненаду Стевандичу во время празднования совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года.

    Литографию создал в 1971 году коллектив студии имени Митрофана Грекова по мотивам картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова «Победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз. Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина. В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса.


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    6 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин обратил внимание на скромную рождаемость в Тульской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 июля, провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Президент и глава региона говорили о низкой рождаемости в Тульской области и проектах по поддержке многодетных семей.

    Глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона в Кремле, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждалась демографическая обстановка и меры поддержки семей.

    «Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости», – указал Путин. Губернатор подтвердил слова президента и сообщил, что власти активно работают над решением этой проблемы.

    Миляев отметил, что в регионе реализуется стратегия «Тульская область – территория семейного счастья». По его словам, руководство стремится закрепить в обществе образ многодетности и традиционных ценностей. Также ведется работа по улучшению городской среды, чтобы стимулировать жителей создавать семьи.

    Предыдущая двусторонняя встреча Путина и Миляева состоялась в августе 2024 года. Тогда обсуждались социально-экономическая ситуация, поддержка участников специальной военной операции и помощь в восстановлении Мариуполя. Кроме того, они регулярно видятся на заседаниях Совета по развитию спорта, где губернатор возглавляет профильную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с губернатором Тульской области.

    В мае российский лидер призвал руководителя Мордовии Артема Здунова работать над улучшением демографической ситуации.

    В конце прошлого года Владимир Путин признал недостаточность существующих мер поддержки рождаемости в стране.

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    6 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков перенаправил вопрос о реакции Трампа на эскалацию конфликта Белому дому

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию конфликта на Украине в администрацию американского лидера.

    Журналист поинтересовался оценкой Трампа после того, как, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин сообщил ему о ставке Киева и европейских спонсоров на затягивание и эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома», – заявил Песков.

    Также он отметил, что у Трампа достаточно последовательная позиция и что разговоры о смене его точки зрения не соответствуют действительности. По словам Пескова, американский лидер убежден в своем понимании происходящего на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Дональда Трампа воспринимать информацию от Владимира Путина о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта.

    Во время телефонного разговора 5 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование и подтвердили предпочтительность политико-дипломатического решения конфликта.

    Владимир Путин в разговоре с американским лидером подчеркнул освобождение Константиновки в Донбассе и заявил о намерении российской армии взять все укрепленные районы ВСУ.

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    6 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Трампа слушать Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский лидер Дональд Трамп готов воспринимать информацию, которую доносит до него президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп открыт к получению информации от российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», – подчеркнул представитель Кремля. Песков также отметил, что у обоих лидеров есть понимание необходимости продолжения контактов в ближайшее время.

    По словам пресс-секретаря, недавний разговор политиков стал отличной возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы. Речь идет о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта, о чем ранее американскому президенту сообщил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

    Владимир Путин рассказал американскому коллеге об освобождении Константиновки в Донбассе.

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    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

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    7 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин отметил успешное создание альянсов с дружественными странами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин констатировал успешное выстраивание прочных экономических связей с дружественными государствами в рамках работы экспортного центра.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Российского экспортного центра Вероникой Никишиной обратил внимание на эффективное развитие международных контактов, передает ТАСС.

    «Формирование устойчивых партнерств с дружественными странами, я смотрю, как раз идет достаточно успешно?» – поинтересовался глава государства, изучая представленную презентацию. Руководитель структуры подтвердила это наблюдение.

    В ходе беседы Никишина подчеркнула, что ключевой целью ведомства в настоящее время выступает существенное увеличение объемов экспорта. Планируется, что к 2030 году этот показатель должен вырасти на две трети по сравнению с результатами 2023 года. Достижение таких амбициозных планов предполагается обеспечить именно за счет создания надежных альянсов с иностранными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году объем поставок товаров неэнергетического сектора вырос на девять процентов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о достижении исторического рекорда доли экспорта в дружественные страны.

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