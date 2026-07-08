Префектура ЦАО отозвала иск к дочери скульптора Церетели

Tекст: Алексей Дегтярёв

Производство по делу в отношении индивидуального предпринимателя Елены Церетели официально прекращено, передает РИА «Новости».

Префектура Центрального административного округа Москвы требовала взыскать с дочери известного скульптора чуть более 11 тыс. рублей, однако в итоге отказалась от своих требований. Причины отзыва искового заявления не разглашаются.

К судебному процессу, начавшемуся 15 мая, в качестве третьих лиц привлекались управа Таганского района и местный «Жилищник». Данное разбирательство стало не первым поводом для претензий властей к директору галереи.

Ранее правительство Москвы и департамент городского имущества подали два иска с требованием снести самовольные постройки. Речь идет о пристройках к зданиям на Большой Грузинской улице и в Ермолаевском переулке, где располагаются музей Зураба Церетели и Московский музей современного искусства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Москвы подали иск к Елене Церетели с требованием снести пристройки к исторической усадьбе на Большой Грузинской улице.

В июле Верховный суд России утвердил обзор судебной практики по делам о самовольном строительстве.