Песков анонсировал совещание Путина с правительством

Кравцов заявил о росте востребованности у работодателей выпускников колледжей

«Уровень трудоустройства после колледжа за последние пять лет увеличился с 58% до 80%. Поэтому тенденцию мы будем удерживать», – сказал министр, передает ТАСС.

По данным Минпросвещения России, в последние годы отмечен рост желающих поступить в колледжи на рабочие и технические специальности: если несколько лет назад выпускники чаще ориентировались на юридические и экономические направления, то сейчас растет спрос на профессии в сфере программирования, машиностроения, медицины и строительства.

В 2026 году для обучения в колледжах выделено 880 тыс. бюджетных мест – на 30 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 56% мест предназначены для подготовки специалистов технического профиля.

В учреждениях проекта «Профессионалитет» в этом году предусмотрено 277 тыс. бюджетных мест, что на 43,8 тыс. превышает прошлогодний показатель. Доля технических специальностей среди них составляет 62,3%.

Всего в Минпросвещения ожидают, что в российские колледжи в новом учебном году поступят более 1,4 млн человек. Приемная кампания стартовала 20 июня, к настоящему моменту абитуриенты подали свыше 335 тыс. заявлений.

Средний конкурс в колледжах составляет около двух человек на место. Для образовательных учреждений проекта «Профессионалитет» этот показатель достигает четырех человек. На отдельные направления спрос оказался значительно выше: на специальности, связанные с геологией, конкурс составляет 15 человек на место, на картографию – 14 человек, на радиотехнические комплексы – 13 человек.



Напомним, в апреле 2025 года президент России Владимир Путин поручил закрепить «Профессионалитет» в качестве формы организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования. Соответствующий перечень поручений был опубликован по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году для сближения системы среднего профессионального образования с реальными потребностями предприятий. Его задача – обеспечить подготовку специалистов, востребованных экономикой, а также создать условия для укрепления технологической независимости и кадрового потенциала страны. Ожидается, что в 2026 году участниками проекта станут все регионы России.