Атакованный боевиками ВСУ танкер направлялся из Турции в Ростовскую область

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Танкер шел из Турции в один из портов Ростовской области. Экипаж и флаг судна российские», – сказал собеседник ТАСС.

Глава Таганрога Светлана Камбулова добавила, что жизни 13 членов команды танкера «Ефросинья» сейчас ничего не угрожает. Все спасенные моряки находятся в полной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Таганрогском заливе пострадали два человека на направлявшихся в Ростов-на-Дону танкерах.

Месяцем ранее жертвами ударов дронов по грузовым судам в этой же акватории стали пять граждан Азербайджана.

После того инцидента медицинские учреждения Краснодарского края разместили у себя шестерых раненых моряков.