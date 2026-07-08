Обвиняемую в убийстве сына жительницу Благовещенска арестовали

Tекст: Алексей Дегтярёв

Благовещенский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местной жительницы, которую обвиняют в расправе над своим сыном, передает ТАСС.

Тело мальчика было обнаружено 6 июля.

Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

Судья пришел к выводу, что на свободе фигурантка дела может скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики. В связи с этим ее отправили в СИЗО на два месяца.

Трагедия произошла в одной из квартир Благовещенска. По данным следствия, тело 12-летнего мальчика нашли вечером 6 июля. На следующий день правоохранители задержали мать ребенка и предъявили ей обвинение.

За это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе следователи в Амурской области завели уголовное дело на задушившую маленького сына женщину.

В июне суд в Кировской области отправил под стражу до смерти избившую младенца мать. В апреле в Петербурге арестовали заморивших своего ребенка голодом родителей.