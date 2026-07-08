Румыния, Болгария и Турция договорились о защите инфраструктуры Черного моря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Румыния, Турция и Болгария договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря, передает РИА «Новости».

Соответствующая поправка к меморандуму о взаимопонимании была подписана в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

«Министр национальной обороны подписал поправку к Меморандуму о взаимопонимании между правительством Румынии, правительством Болгарии и правительством Турции о создании Черноморской оперативной группы по противоминной борьбе (MCM Black Sea TG) с целью расширения ее задач на защиту критически важной подводной инфраструктуры», – сообщили в пресс-службе румынского военного ведомства.

В Бухаресте подчеркнули, что охрана таких объектов требует комплексного и долгосрочного подхода. Соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море страны подписали в 2024 году.

В марте 2022 года ФСБ России заявляла, что после начала спецоперации украинские ВМС установили около 420 мин на подходах к своим портам. В ведомстве допускали, что сорванные мины могут дрейфовать в пролив Босфор и Средиземное море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море.

В июне текущего года Анкара впервые передала румынскому флоту военный корвет собственного производства.

Незадолго до этого Москва и Анкара договорились о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.