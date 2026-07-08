Трамп назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании

Трамп заявил о критической важности Гренландии для США

Tекст: Мария Иванова

Глава Белого дома высказал мнение о территориальной принадлежности арктических земель в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре, передает РИА «Новости».

«Гренландия очень важна для Соединенных Штатов, но она не важна для Дании», – подчеркнул политик.

Согласно заявлению американского лидера, Вашингтон обеспечивал защиту территории во время Второй мировой войны из-за немецкой оккупации Дании. Впоследствии американские власти совершили глупость, вернув контроль над островом, считает Трамп.

Автономная территория официально входит в состав Датского королевства, однако американская сторона неоднократно выражала желание присоединить эти земли. Местные власти ранее призывали уважать их суверенитет и предостерегали от попыток захвата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи острова.

Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались уступать суверенитет над этой территорией.

Белый дом связал планы приобретения Гренландии со сдерживанием России и Китая в Арктике.