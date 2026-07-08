Мартинес ушел из сборной Португалии после вылета с чемпионата мира

Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии

Tекст: Мария Иванова

Наставник официально завершил сотрудничество с португальской командой, передает РИА «Новости». Это решение последовало за неудачным выступлением на чемпионате мира 2026 года, где португальцы уступили сборной Испании и покинули турнир.

Представители федерации выразили признательность специалисту за проделанную работу. «FPF благодарит Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних трех с половиной лет, периода, отмеченного победой в Лиге наций 2025 года, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность, с которыми он подошел к проекту, и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол», – говорится в официальном заявлении.

Сейчас руководство ищет нового наставника, перед которым поставят задачу по продвижению амбиций и культуры побед сборной. По информации прессы, наиболее вероятным преемником считается 71-летний Жорже Жезуш.

Напомним, что 52-летний испанец руководил сборной с 2023 года. До этого он успешно работал с бельгийской национальной командой, с которой завоевал бронзовые медали на турнире в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

Нападающий Криштиану Роналду взял время на раздумья о своем будущем.

В прошлом году португальские футболисты завоевали титул чемпионов Лиги наций.