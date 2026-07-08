Трамп обрушил цены на драгоценные металлы заявлениями об Иране

Цены на золото и серебро упали после слов Трампа об Иране

Tекст: Мария Иванова

Котировки золота, серебра и платины на торгах в среду продемонстрировали заметное падение, передает РИА «Новости».

Отрицательная динамика усилилась после заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Ираном больше не действует. Американский лидер добавил, что в дальнейших переговорах с Тегераном «больше нет смысла».

К полудню по московскому времени августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex снизился на 2,22% – до 4065,11 доллара за тройскую унцию. Сентябрьские контракты на серебро подешевели на 4,22%, опустившись до отметки 58,74 доллара за унцию.

Цена октябрьского фьючерса на платину уменьшилась на 4,2% к предыдущему закрытию, составив 1593,2 доллара за тройскую унцию. Примечательно, что до выступления политика снижение котировок было менее выраженным: золото теряло лишь 0,6%, серебро – 0,4%, а платина – 1,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

В мае американский лидер заявил о достижении широкого соглашения путем переговоров.

В апреле фьючерсы на драгоценные металлы подорожали на фоне введения временного режима прекращения огня.