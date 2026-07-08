Нарышкин заявил о восстановлении разрушенного Музея обороны Севастополя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киев и его британские кураторы ответят за удар по Музею обороны Севастополя, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».

По его словам, знаменитое полотно будет восстановлено как символ стойкости и мужества россиян.

«И Музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно должно и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся своей злобой», – сказал глава СВР на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия.

Нарышкин напомнил, что на картине Франца Рубо изображен шторм 6 июня 1855 года, когда защитники города отбили атаку превосходящего по численности противника. Он отметил, что в 1942 году панорама уже страдала от ударов гитлеровцев, но была спасена и восстановлена.

Удар беспилотниками по музею произошел 10 июля, что привело к масштабному пожару и практическому уничтожению воссозданной в советское время панорамы. Уцелела лишь десятая часть полотна, однако оригинальные фрагменты работы Рубо, хранящиеся в филиале, не пострадали. СВР установила, что полетные задания для дронов загружали британские специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России назвала атаку на музей местью Лондона за поражение в Крымской войне.

Июньский пожар уничтожил более 90% исторического полотна.

Директор Студии военных художников имени Грекова Татьяна Самарская оценила сроки реставрации панорамы в два года.