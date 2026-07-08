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    8 июля 2026, 11:55 • Новости дня

    Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»

    Власти Турции начали проверку информации об атаке на «Голубой поток»

    Tекст: Мария Иванова

    Налет дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток», стал предметом пристального внимания турецких властей.

    Правительство Турции в настоящий момент анализирует данные об инциденте на объектах магистрали, передает РИА «Новости».

    Ранее представители российской энергетической компании подтвердили факт нападения на инфраструктуру трубопровода.

    Уточняется, что целью налета стала станция «Краснодарская». Этот объект играет ключевую роль в обеспечении экспортных поставок топлива.

    «Мы изучаем поступающую информацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут зависеть от результатов начатой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» весной отразила атаки беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Турецкое правительство внимательно изучило информацию об ударах по объектам «Турецкого потока».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал постоянно информировать Анкару об угрозах для черноморских трубопроводов.

    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

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    6 июля 2026, 18:28 • Новости дня
    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года

    Sabah: Убийство посла Карлова было многоуровневой диверсионной операцией

    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года
    @ Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году оказалось спланированной диверсионной операцией, сценарий которой продемонстрировали в местном телешоу еще в 2014 году.

    Турецкая газета Sabah опубликовала документы, доказывающие спланированный характер убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает РИА «Новости». Преступление оказалось не обычным терактом, а многоуровневой разведывательно-диверсионной операцией. «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения», – утверждает издание.

    По данным журналистов, организаторы стремились представить Турцию страной, неспособной защитить иностранных дипломатов. Целью было спровоцировать международный резонанс и испортить отношения между Москвой и Анкарой. В подготовке нападения обвиняют структуру FEТО, признанную террористической организацией.

    Одним из доказательств подготовки стал эпизод сериала Nizama Adanmis Ruhlar, вышедший в декабре 2014 года. В нем показали сцену покушения на посла во время выставки. Следствие установило, что реплики персонажей совпадали с реальным планом действий. Убийцу Мевлюта Мерта Алтынташа готовили несколько месяцев, собирая данные о маршрутах и мерах безопасности Карлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары связал убийство российского дипломата с деятельностью запрещенной организации FETO.

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче запросил у турецкого правосудия полного оправдания.

    Один из предполагаемых организаторов преступления скрылся в Канаде под вымышленным именем.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    6 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией

    Суд Анкары связал убийство посла Карлова с организацией FETO

    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Анкаре уголовный суд решил, что убийство российского посла Андрея Карлова было не только терактом, но и тщательно спланированной шпионской операцией.

    Турецкие инстанции квалифицировали преступление 2016 года как политический и военный шпионаж, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    По данным 34-го суда по уголовным делам столицы Турции, запрещенная организация FETO хотела выставить республику небезопасным государством. «После провала попытки госпереворота 15 июля ячейки FETO привели в действие дьявольский план по втягиванию Турции в войну», – цитирует издание материалы дела.

    Суд выяснил, что Турция стала мишенью из-за сближения с Россией. Разведку перед покушением проводили сторонники FETO, внедренные в профильный отдел турецкой спецслужбы. Они собирали данные о маршрутах дипломата, автомобилях и выяснили, что Андрей Карлов из доверия к местным властям не пользовался охраной.

    Стрелка Мевлюта Алтынташа готовили к нападению четыре месяца. При этом организаторы пытались переложить вину на джихадистов, чтобы скрыть свой след. Один из фигурантов, Джемаль Караата, сбежал в США, а затем укрылся в Канаде, опасаясь мести.

    Посол погиб 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, ему посмертно присвоили звание Героя России. В марте 2021 года пятерых соучастников приговорили к пожизненному заключению, еще восьмерым дали от пяти до 15 лет тюрьмы. Шестерых человек оправдали, а дела беглецов выделили в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу полицейского, застрелившего посла России Андрея Карлова.

    Один из подозреваемых организаторов убийства дипломата, член FETO Джемаль Караата, скрывается в Канаде под вымышленным именем и находится в международном розыске

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче попросил суд оправдать его и заявил о полном отсутствии доказательств своей вины.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    6 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса

    Глава МИД Турции назвал дружбу Трампа и Эрдогана спасением для НАТО

    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Личные связи президентов США и Турции позволят преодолеть внутренние разногласия Североатлантического альянса на открывающемся во вторник саммите в Анкаре, отмечает The New York Times.

    Анкара намерена использовать связи своего лидера для преодоления разногласий между странами военного блока, пишет The New York Times. Встреча делегаций 32 государств начнется в турецкой столице уже во вторник.

    «Для Трампа это просто вопрос доверия и дружбы», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что республика планирует направить эту связь на благо всего Североатлантического альянса.

    Главной темой саммита станут военные бюджеты и достижение цели по расходам в размере 5% ВВП. Несмотря на угрозы американского президента сократить роль Вашингтона в организации, турецкий дипломат ожидает спокойного хода технических дискуссий.

    Фидан также подчеркнул готовность страны содействовать новым мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, для достижения реального результата Москве и Киеву необходимо американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс объявил о проведении летнего саммита в Анкаре.

    Руководство военного блока запланировало исключение украинского лидера из основной программы мероприятия ради Дональда Трампа.

    Американский президент ранее отложил формальный выход США из организации на фоне разногласий по Ирану.

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    7 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США планирует снять ограничительные меры с Турции, введенные ранее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400, передает ТАСС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

    «Могу сказать, что мы отменим санкции», – заявил он на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

    Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил снятие ограничений с республики ради продажи истребителей F-35.

    Позже посол США в Турции Том Баррак анонсировал полный отказ Анкары от российских зенитных комплексов.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

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    8 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп заявил о передаче Турции американских истребителей F-35

    Трамп сообщил о предстоящих поставках Турции самолетов пятого поколения F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер анонсировал предоставление Анкаре современных военных самолетов во время переговоров с руководством Североатлантического альянса.

    Президент Соединенных Штатов подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

    «Турция получит F-35», – сказал глава государства в ходе официальной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Напомним, накануне Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400.

    Ранее Вашингтон требовал от Анкары продать С-400 третьей стране ради получения F-35.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

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    8 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Заявления Трампа об Иране спровоцировали скачок цен на газ

    Стоимость газа в Европе превысила 580 долларов на фоне заявлений Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки европейских газовых фьючерсов продемонстрировали резкий рост на 5% после жестких высказываний американского лидера о прекращении перемирия с Тегераном.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».  Положительная динамика на лондонской бирже ICE зафиксирована после слов президента США Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее американский лидер высказал мнение, что соглашение с ближневосточной республикой больше не действует. «В переговорах с Ираном больше нет смысла», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном взаимном прекращении огня.

    Позже иранская сторона отказалась от участия во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами.

    Утром 8 июля стоимость природного газа на европейских биржах приблизилась к отметке 567 долларов за тысячу кубометров.

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    6 июля 2026, 10:57 • Новости дня
    Sabah раскрыл связь убийства посла Карлова с турецким сериалом

    Sabah: Убийство посла Карлова повторило сюжет сериала двухлетней давности

    Tекст: Мария Иванова

    Почти через десять лет после убийства Андрея Карлова всплыли материалы о многоуровневой шпионской операции и странном совпадении сюжета с турецким сериалом.

    Материалы о расследовании убийства российского посла в Турции Андрея Карлова были обнародованы турецким изданием Sabah, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает: «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения» и называет произошедшее частью многоуровневой разведывательно-диверсионной операции. По данным Sabah, документы попали в распоряжение редакции почти через десять лет после убийства Карлова и попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

    Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре бывшим полицейским Мевлютом Мертом Алтынташем, которого силы безопасности ликвидировали на месте. Турецкие власти ранее не раз заявляли о причастности к организации нападения структуры FETO, признанной в Турции террористической. Целью организаторов, по версии газеты, было показать Турцию неспособной защитить даже иностранных дипломатов, вызвать международный резонанс и ухудшить отношения Анкары с Москвой.

    Одним из доказательств заранее продуманного характера преступления Sabah называет эпизод сериала «Nizama Adanmis Ruhlar», вышедший в декабре 2014 года. В нем, как отмечает издание, показана подготовка убийства посла на художественной выставке, а реплики персонажей, по оценке следствия, совпадают с предполагаемым сценарием реальных событий. Газета также пишет, что связанные со структурой FETO лица отслеживали маршруты Карлова, его передвижения и меры безопасности, используя эти данные при подготовке нападения.

    Sabah напоминает, что Национальная разведывательная организация MIT расследовала деятельность сети, связанной с FETO. По информации издания, 34-й суд по тяжким уголовным делам Анкары квалифицировал действия ряда фигурантов как политический или военный шпионаж. Бывший сотрудник разведки Зеки Кыратлы был приговорен к 20 годам тюрьмы за сбор секретной государственной информации в целях шпионажа.

    По версии газеты, Мевлюта Мерта Алтынташа несколько месяцев готовили к покушению. После убийства организаторы якобы рассчитывали возложить ответственность на радикальные исламистские группировки и тем самым усилить международный кризис вокруг трагедии в Анкаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары решил убийство российского посла Андрея Карлова считать не только терактом, но и тщательно спланированной шпионской операцией, связанной со структурой FETO.

    Один из предполагаемых организаторов убийства посла Джемаль Караата скрывается в Канаде под чужим именем после бегства из Турции.

    Расследование убийства российского посла Андрея Карлова турецкие власти завершили в ноябре 2018 года.

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    6 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Россия нарастила закупки турецкого меда до исторического максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем поставок турецкого меда на российский рынок достиг рекордных показателей, свидетельствуют данные статистической службы Турции.

    В мае отечественные импортеры приобрели турецкий мед на сумму почти 500 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Этот показатель стал максимальным за всю современную историю наблюдений, ведущихся с 2013 года.

    За месяц сумма закупок возросла почти в пять раз. Если в апреле ввоз оценивался в 102 тыс. долларов, то уже в мае он достиг 473 тыс. долларов.

    Несмотря на рекордный рост, доля России в общем объеме турецких поставок составляет менее 1%. Крупнейшими покупателями этого продукта у Турции остаются США с объемом 1,2 млн долларов, Британия и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев рассказал о сложностях производства редкого монофлерного меда.

    Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции, почти до 30 миллионов долларов.

    В феврале текущего года Россия почти вдвое увеличила закупки турецкой обуви.

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    7 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер прибыл в Анкару для проведения двусторонних переговоров и участия в проходящем саммите НАТО.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал лидера США Дональда Трампа у трапа самолета, передает РИА «Новости».

    «В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре», – сообщил местный канал TRT Haber. После официальной церемонии встречи политики направились в президентский комплекс для переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для НАТО.

    В конце июня администрация американского президента запланировала продажу Анкаре реактивных авиадвигателей на сотни миллионов долларов.

    Ранее турецкий лидер сообщил о готовности главы США приехать в республику ради мирных переговоров по Украине.

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    6 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    Цены на газ в Европе подросли к отметке 536 долларов

    Фьючерсы TTF прибавили 0,4% и достигли 536 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые котировки газа в Европе в понедельник утром немного выросли, удерживаясь около уровня 536 долларов за тысячу кубометров после недавних колебаний.

    Котировки газа на европейском рынке утром в понедельник слегка росли, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на уровне 535,5 доллара за тысячу кубометров, что на 0,4% выше. К 9.02 мск цена составляла 535,6 доллара при ориентире в 533,6 доллара по итогам предыдущего торгового дня.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану, пишет ICE. Максимального уровня за период конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар, крупнейший в мире производитель СПГ, резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены в марте подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае вновь выросли на 5%, а в июне опустились еще на 6%. При этом значительно более высокие уровни фиксировались в 2021–2022 годах, когда рынок переживал исторический ценовой шок: тогда котировки поднимались до рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 июля биржевые цены на газ в Европе поднялись до 528 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость газа на европейских биржах слегка снизилась и находилась вблизи отметки 503 доллара.

    В начале июня июльские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров.

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