Россиянин получил 14 лет за передачу СБУ данных о Шереметьево

ФСБ: Cуд приговорил жителя Химок к 14 годам за госизмену

Tекст: Мария Иванова

Уроженец Химок Евгений Федоров приговорен к 14 годам лишения свободы за передачу Службе безопасности Украины сведений об аэропорте Шереметьево, передает РИА «Новости». Суд признал его виновным в государственной измене.

«Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении уроженца г. Химки гражданина России Федорова Евгения Вадимовича, 1979 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, также ему назначены два года ограничения свободы и штраф в 200 тыс. рублей.

По данным следствия, мужчина сам связался с СБУ и передал куратору координаты складов горюче-смазочных материалов и помещений охраны аэропорта, а также участков территории «Аэрофлота». Эти данные планировалось использовать для диверсий. Во время обыска на компьютере осужденного нашли переданные материалы, программы для шифрования, инструкции по созданию взрывных устройств и экстремистскую литературу. Вина фигуранта полностью доказана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших подрыв поезда с горючим в Подмосковье.

В конце прошлого месяца суд вынес приговоры трем планировавшим серию диверсий агентам украинских спецслужб.

На днях силовики завели дело о государственной измене на рассылавшего замаскированные бомбы мужчину.