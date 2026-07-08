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    8 июля 2026, 11:48 • Новости дня

    В НАТО решили купить десять самолетов раннего предупреждения Saab GlobalEye

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Североатлантического альянса на саммите в Анкаре утвердило выбор новой авиационной платформы дальнего радиолокационного обнаружения, отказавшись от американских машин в пользу европейских.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте объявил о начале официальных переговоров о закупке до десяти бортов, передает издание TWZ.

    Новая техника придет на смену 14 устаревшим самолетам Boeing E-3A Sentry. Ранее альянс планировал приобрести Boeing E-7A Wedgetail, однако программа лишилась стратегической и финансовой основы.

    «Мы гордимся возможностью поддержать НАТО в создании потенциала дальнего радиолокационного обнаружения следующего поколения», – заявил президент компании Saab Микаэль Йоханссон. Он выразил уверенность, что данная платформа обеспечит долгосрочное оперативное преимущество. Шведский производитель рассчитывает поставить первые машины к 2031 году.

    Потребность в обновлении авиапарка растет на фоне проведения спецоперации на Украине. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения критически важны для мониторинга воздушного пространства и выявления низколетящих угроз, включая беспилотники и крылатые ракеты. Платформа GlobalEye эффективно распознает малозаметные цели даже в условиях радиоэлектронных помех.

    На саммите также согласовали ряд других крупных оборонных контрактов. Дания, Финляндия, Германия и Норвегия закупят до пяти высотных беспилотников MQ-4C Triton. Одновременно европейские страны договорились о создании многонационального парка транспортных самолетов Airbus A400M для решения проблем со стратегическими воздушными перевозками.

    Для укрепления ракетного потенциала корпорация Lockheed Martin развернет локальное производство боеприпасов ATACMS в Европе совместно с Rheinmetall. Кроме того, планируется создать специализированный центр технического обслуживания ракет PAC-3 для нужд европейских союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре проект замены устаревших самолетов AWACS.

    Руководство военного блока запланировало покупку новых разведывательных бортов Saab GlobalEye.

    Незадолго до этого Канада решила приобрести шесть шведских самолетов радиолокационной разведки.

    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

    Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

    В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    8 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоговая декларация встречи Североатлантического альянса официально закрепила за Москвой статус главной опасности для стран евро-атлантического сообщества.

    Представители стран военного блока согласовали общую декларацию по итогам прошедшего в Анкаре саммита, передает ТАСС.

    В официальном заявлении подчеркивается статус Москвы как серьезного вызова для всего евро-атлантического сообщества. «Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге», – говорится в итоговом документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заранее ожидал признания России долгосрочной угрозой. Неделей ранее глава альянса пожаловался на бессонницу из-за мыслей о российской опасности.

    Турецкая пресса назвала саммит в Анкаре решающим для оценки рисков эскалации.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    8 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» продемонстрировала уникальный авиационный комплекс, способный самостоятельно фиксировать объекты противника на расстоянии до одного километра.

    На международном форуме «Дрон Экспо – 2026» в столице Татарстана компания «Передовые авиационные системы» презентовала беспилотный аппарат «Малютка», передает ТАСС. Устройство оснащено передовой функцией автоматического захвата цели.

    «Это «Малютка» – перехватчик, он несет в боевой части до 300 грамм и предназначен для поражения целей на небольших дистанциях. Приоритетные цели – это беспилотники противника, подобные аппараты сейчас очень востребованы», – заявил представитель разработчика.

    По словам специалиста, дальность полета новинки достигает 12 километров. Максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а в режиме барражирования он разгоняется до 140 километров в час.

    Выставка проходит с восьмого по десятое июля на территории центра «Казань Экспо». В мероприятии участвуют свыше 200 ведущих предприятий из более чем 20 стран мира, представляя передовые разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же выставке в Казани разработчики продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотник «Сова-55».

    Месяцем ранее холдинг «Швабе» презентовал новый комплекс автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Весной казанские специалисты создали нейросетевую систему поиска вражеских аппаратов для малой ПВО.

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    8 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Трамп признал огромную военную мощь России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским указал на внушительный военный потенциал и масштаб России.

    Глава Белого дома Дональд Трамп открыто признал и высоко оценил значительный военный потенциал Москвы, передает РИА «Новости».

    Выступая на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре, политик провел официальные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

    «Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», – сказал американский президент, комментируя текущую международную обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал Россию непобедимой.

    До этого американский лидер охарактеризовал нашу страну как мощную военную державу. Во время встречи в Ватикане он указал Владимиру Зеленскому на превосходство и силу Москвы.

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    8 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Ростех рассказал о двойной выгоде снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Применение снарядов «Краснополь» расчетами установок «Мста-С» приносит двойную экономическую выгоду, передает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

    «При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность «Мсты-С», особенно при работе «умными» снарядами «Краснополь», дает в этом плане двойной экономический эффект», – отметили в госкорпорации. Специалисты пояснили, что первый эффект заключается в снижении расхода боеприпасов на поражение одной цели, а второй – в сохранении ресурса ствола, ходовой части и электроники самой установки.

    Новый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь-М2», созданный холдингом «Высокоточные системы», по точности превосходит западные аналоги. Использование этих боеприпасов повышает скорость цикла от обнаружения цели до ухода с позиции. Благодаря подвижности «Мсты-С» и высокой автоматизации, расчет может выполнить боевую задачу за две-три минуты.

    Такие снаряды превращают артиллерийские установки из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Точная работа «Краснополем» особенно востребована при контрбатарейной борьбе, поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками и командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле госкорпорация Ростех сообщила о поражении тысяч целей снарядами «Краснополь-М2» в зоне спецоперации.

    В феврале разработчики заявили о превосходстве этих российских боеприпасов над западными аналогами по точности.

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    8 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник украинской армии Богдан Пржегалинский был отстранен от командования из-за массовой гибели личного состава под ударами российских беспилотников и авиации на Купянском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское военное руководство решило отстранить комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Пржегалинского, заметив, что с каждой вылазкой на Харьковском направлении объем потерь личного состава перестает находить какие-либо оправдания, передает РИА «Новости».

    «В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие – командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», – рассказали в российских силовых структурах.

    Там пояснили, что подразделение перебросили под Купянск со спокойного приморского направления в Запорожье. Украинские военные несли огромные потери на участке Нечволодовка – Благодатовка из-за постоянных атак российских дронов и авиации.

    Пржегалинский безуспешно пытался стабилизировать фронт силами одного батальона.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил 3 июля президенту Владимиру Путину о значительных потерях противника на Купянском направлении. С десятого мая там было уничтожено около 2,5 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников.

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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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    8 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о защитите ПГТ Белый Колодезь солдатами-недоучками ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как командование ВСУ в Харьковской области пытается защитить логистический центр недоученными мобилизованными.

    «Пытаясь сохранить контроль над своим основным логистическим центром Волчанского района – пгт Белый Колодезь – командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57 омпбр ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах за сутки «Северяне» продвинулись до 500 метров. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои продолжаются в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сёл Шевяковка, Бударки и Землянки.

    В ходе наступательных действий был взят в плен украинский пограничник.

    Как рассказали бойцы «Севера», в Черниговской области местные власти обнародовали статистику по обязательной эвакуации населения приграничных районов. Оказалось, что за неделю более 100 человек написали отказы, около 30 согласились выехать. Остальные проигнорировали попытки киевского режима принудить население покинуть свои дома.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе они продвинулись на 15 участках до 300 метров.

    Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе стрелковые бои ведутся в лесных массивах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один украинский пограничник взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в Васильевке пропустили заговоривших по-украински российских десантников. Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь. Эксперт Марочко сообщил, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами.


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    8 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    Марочко: Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ перебросило боевиков из запрещенных националистических формирований к линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) для функций заградительных отрядов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за юго-западные окраины Красного Лимана, то в районе Райгородка отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника из числа элитных подразделений, в том числе из запрещенных в России  националистических подразделений, которые, по сути, должны стабилизировать данный участок фронта, выполняя функции заградотрядов», – рассказал он ТАСС.

    По информации Марочко, украинская армия также активно строит новые оборонительные укрепления в попытке сдержать наступление российских войск.

    «Говоря о Красном Лимане, то здесь украинские боевики усиливают свои рубежи и позиции, возводят дополнительные фортификационные сооружения для того, чтобы не допустить продвижения наших войск в западном и северо-западном направлениях», – добавил он.

    Эксперт пояснил, что ВСУ понимают, что там начинается сложный рельеф местности и вести боевые действия будет крайне сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир полка «Запада» сообщил, что ВСУ в Красном Лимане бьют по сдающимся в плен солдатам. ВСУ в Красном Лимане потеряли за неделю более 200 человек. Минобороны сообщало, что российские войска начали разминирование Красного Лимана.

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    8 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Генсек НАТО одобрил удары Киева по российской энергоинфраструктуре

    Рютте поддержал атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель Североатлантического альянса положительно оценил атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, отметив их влияние на простых граждан.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары украинской армии западным оружием по энергетической инфраструктуре России. Об этом руководитель альянса рассказал во время пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего саммита военно-политического блока, передает ТАСС.

    В качестве примера глава организации привел атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Омске. «Это бьет по людям, которые ездят на машинах, создает очереди на заправках», – подчеркнул Рютте.

    При этом генеральный секретарь отказался комментировать возможные последствия ответных действий Москвы для самой Украины. Кроме того, руководитель альянса добавил, что рассчитывает на скорое согласование новых ограничительных мер против России со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Евросоюз в одобрении атак Киева на любые объекты энергетики.

    Ранее Марк Рютте отказался комментировать передачу разведданных альянса для ударов по российским аэродромам. До этого он поддержал возможность применения западного оружия по целям на территории РФ.


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    8 июля 2026, 13:59 • Новости дня
    В Казани представили новейший гибридный беспилотник «Сова-55»

    Новый разведывательный дрон «Сова-55» впервые показали на выставке в Казани

    Tекст: Мария Иванова

    На Международной выставке-форуме «Дрон экспо – 2026» в столице Татарстана впервые продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Сова-55».

    Разведывательный беспилотник способен преодолевать расстояние около 500 км, передает ТАСС.

    Официальный представитель группы компаний «Гроза» отметил уникальные характеристики новинки.

    «БПЛА «Сова-55» – это гибридный разведывательный дрон. Данный беспилотник представлен впервые. Он работает на гибридной силовой установке и способен находиться в воздухе 12 часов. Это эквивалентно 500 км. «Сова» используется в первую очередь в целях осуществления разведки. Вторая задача беспилотника – быть носителем для ударных FPV-дронов и ретрансляторов. Он может нести нагрузку до 15 кг», – рассказал представитель компании.

    Размах крыла аппарата достигает 470 см, а максимальная взлетная масса составляет 56 кг. Дрон может подниматься на высоту до пяти км. Крейсерская скорость равна 100 км/ч, максимальная – 126 км/ч. Устройство способно работать при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов.

    Мероприятие «Дрон экспо – 2026» проходит с 8 по 10 июля на площадке центра «Казань экспо». Свои новейшие разработки в сфере беспилотных систем показывают свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года группа компаний «Гроза» внедрила беспилотник-разведчик «Сова» в зону спецоперации.

    В мае концерн «Калашников» анонсировал показ выступающего носителем FPV-дронов аппарата «Фортис».

    Месяцем ранее Ростех представил на выставке в Минске модернизированный скоростной дрон Supercam S180.

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