В Max пользователям разрешили запускать до пяти публичных каналов

Владельцы аккаунтов теперь могут свободно регистрировать новые сообщества, сообщается в канале New Media.

Для запуска достаточно перейти в раздел чатов, нажать соответствующую кнопку в верхней части экрана и заполнить базовую информацию о проекте, включая название и главную фотографию.

Изначально площадка создается в закрытом формате. Впоследствии автор вправе сделать ее общедоступной, выбрав уникальный свободный никнейм. Для открытого профиля потребуется цифровой идентификатор, который можно оформить прямо в процессе регистрации.

На данный момент нововведение постепенно появляется у владельцев устройств на базе Android в тестовом режиме. Разработчики обещают в скором времени добавить аналогичный функционал в веб-версию и полноценное приложение для компьютеров.